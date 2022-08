Angola: Le Président de la République rend hommage au général Sukissa

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a rendu vendredi un dernier hommage au commandant de la Marine angolaise, le général Jorge Manuel dos Santos "Sukissa", décédé dimanche dernier à Luanda des suites d'une maladie.

Lors des funérailles, précédées d'une messe, qui ont eu lieu au quartier général de l'Armée, João Lourenço, également commandant en chef des Forces armées angolaises (FAA), s'est incliné devant l'urne contenant la dépouille du général Sukissa et a présenté ses condoléances à la famille endeuillée.

João Lourenço a écrit dans le livre de condoléances : "le général Sukissa laisse un héritage précieux qui devrait servir d'inspiration aux nouvelles générations de soldats et de citoyens, en général, quant à la disposition à la défense désintéressée du pays et à la contribution à sa stabilité et à son développement ".

Accompagné de son épouse, Ana Dias Lourenço, l'homme d'État a mentionné que l'illustre disparu était un "citoyen et militaire dévoué" et que dès son plus jeune âge, il s'était engagé pour la défense de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays.

Le Président de la République a souligné le fait que le général " Sukissa ", décédé à l'âge de 61 ans, avait exercé diverses fonctions de commandement, de direction et de leadership, avec brio, un dévouement et un patriotisme hors du commun qui lui ont valu le respect et l'admiration des militaires et du peuple angolais.

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a déclaré que le général "Sukissa" était un soldat intrépide, qui s'acquittait avec brio des missions qui lui étaient confiées, et qu'il devait être honoré par le peuple angolais.

Pour sa part, la ministre d'État aux affaires sociales, Carolina Cerqueira, a déclaré que le général était un vaillant combattant, (... ) qui s'est surtout distingué lors des 65 jours de grand combat de la ville de Huambo, avec un grand esprit de stoïcisme.

Carolina Cerqueira espère que son parcours de combattant, à l'académie et dans la marine, sera un exemple pour la jeunesse (... ) dans la construction d'un pays développé, démocratique et juste pour tous ses enfants.

La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a exprimé un sentiment de profonde consternation en ce moment d'hommage à un combattant intrépide de la liberté qui a contribué à la stabilité du pays, qui doit être honorée en préservant la paix et en plaçant l'Angola sur la voie du développement.

Le gouverneur de Lunda Norte, Ernesto Muangala, a déclaré qu'il était un ancien camarade de classe, ami, et qui s'était également battu pour la défense de la patrie.

Le général " Sukissa ", qui avait été recruté en 1977 dans les Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA), avait exercé les fonctions de coordinateur du Centre d'études militaires stratégiques et de commandant de l'École supérieure de guerre et de l'Institut supérieur de formation militaire de l'état-major général.

Il a été coordinateur de la formation du bataillon de chasseurs et à Huambo, il a été délégué du ministère de l'Intérieur et commandant de la police nationale et commandant adjoint du Front militaire centre.

Le général Jorge Manuel dos Santos "Sukissa" a été enterré au cimetière d'Altos das Cruzes, à Luanda.