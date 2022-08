Angola: Elections 2022 - Des centaines d'électeurs ignorent le lieu de vote

Luanda — A 19 jours de la tenue des cinquièmes élections générales dans le pays, le 24 août, des centaines de Luandais ignorent toujours, pour diverses raisons, le lieu où ils exerceront leur droit de vote.

Selon les données officielles, Luanda, la plus grande place électorale du pays, compte 4 millions 671 électeurs (37%) sur les plus de 14 millions inscrits sur les listes électorales dans tout le pays.

Après une tournée dans divers quartiers de la capitale, notamment dans la zone périphérique, l'ANGOP a constaté que de nombreux électeurs n'ont toujours pas pris contact avec les outils disponibles pour connaître le bureau de vote.

Les raisons, allèguent les personnes interrogées par l'ANGOP, vont du "laisser faire à la dernière minute", l'insouciance, le manque d'intérêt, le manque d'informations et de moyens pour accéder technologiquement aux données référencées.

La Commission nationale électorale nationale (CNE) a mis à la disposition des électeurs trois moyens de vérifier le lieu de vote : sur son site internet (cne.ao), via SMS (40114) et auprès des agents d'éducation civique et électorale.

Par SMS, sans frais, insérez 40114 et dans l'espace message le numéro d'identification ou le numéro de carte d'électeur. Ensuite, vous recevez un message avec vos nom et prénom, lieu, numéro de table, page du livret et la ligne où il est inséré dans la liste électorale.

Sur le site (cne.ao), après ouverture, recherchez la rubrique "onde votar (Où voter) et insérez la date de naissance, le numéro d'identification et cliquez sur la recherche.

Parmi les plus de six mille agents d'éducation civique électorale à travers le pays, les démarches sont les mêmes, à la différence que ce sont les agents électoraux qui réalisent l'opération, et qu'il appartient à l'électeur de fournir des données personnelles.

Pour les élections du 24 août 2022, 14 millions 399 mille électeurs sont inscrits, dont 22 mille 560 à l'étranger, répartis dans 12 pays.

MPLA, UNITA, CASA-CE, PRS, FNLA, PHA, APN et P-NJANGO se disputent l'élection de 2022, la cinquième, après 1992, 2008, 2012 et 2017.