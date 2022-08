Sénégal: BRVM - Hausse des indicateurs clés de la Bourse en fin de semaine

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 5 août 2022, les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une hausse.

L'indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi gagné 0,43% à 209,24 points contre 208,35 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares) a aussi enregistré une plus forte hausse de 0,90% à 164.05 points contre 162,59 points la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 963,9904 millions de FCFA contre 708,021millions de FCFA la veille.

En ce qui la concerne, la capitalisation du marché des actions a enregistré une hausse de 26,685 milliards à 6298,555 milliards de FCFA contre 6271,870 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est également dans la même dynamique de hausse à 8084,798milliards de FCFA contre 8081,175 milliards de FCFA la veille (+3,623 milliards).

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 5,75% à 4 600 FCFA), ETI Togo (plus 5,56% à 19 FCFA), Bicici Côte d'Ivoire (plus 5,34% à 6 900 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 2,46% à 2 290 FCFA) et Total Sénégal (plus 1,91% à 2 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 5 275 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,57% à 1 350 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 2,58% à 6 810 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,35% à 830 FCFA) et SERVAIR Côte d'Ivoire (moins 1,79% à 1 650 FCFA).