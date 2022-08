Ile Maurice: Le Five l F5 Corporate League - Les inscriptions ouvertes à toutes les entreprises

Cela fera bientôt cinq ans que le centre de foot Le Five, basé sur la route royale à Terre-Rouge, a ouvert ses portes. Et depuis son inauguration en novembre 2017, il a parcouru son petit bonhomme de chemin sous l'impulsion de ses deux gérants, les frères Nobeebux, Saad et Salim.

Plusieurs compétitions de football à cinq ont été organisées et le centre a même lancé son académie à l'attention des jeunes âgés entre 3 et 17 ans. Le Five accueille aussi plusieurs adeptes du ballon rond, chaque jour, sur les trois terrains aménagés pour la pratique du football à cinq.

Le constat est évident. Le foot indoor est devenu très populaire à Maurice et attire de plus en plus d'adhérents. D'où l'idée de mettre sur pied un tournoi à l'intention des entreprises. "Ce projet trottait dans nos têtes depuis avant la pandémie de Covid-19. Malheureusement, nous n'avons pas pu le concrétiser avant. Maintenant c'est chose faite. Ce tournoi rassemblera vingt-quatre entreprises, classées en quatre groupes de six pour une ligue (manches aller et retour) et avec une phase finale selon la formule d'élimination directe pour désigner le vainqueur", explique Saad Nobeebux.

Marylou Delmas, la marketing manager du centre Le Five et responsable du projet, abonde dans le même sens. "Avant de finaliser les groupes, il y aura des phases de tests afin de pouvoir composer des groupes homogènes et du même niveau. Comme ce sera une ligue aller-retour, avec cette formule, les matches seront plus équilibrés et chaque équipe devra, chaque semaine, se battre afin d'être la meilleure du groupe au final", indique-t-elle.

Une formule qui promet et devrait assurer le spectacle et le suspense jusqu'au bout. Ce tournoi débutera donc début septembre et sera échelonné sur douze semaines. Les matches auront lieu uniquement les samedis après-midi et en début de soirée. Chaque équipe disputera dix matches au cours de cette ligue aller-retour. La meilleure entreprise de chaque groupe sera, par la suite, qualifiée pour les demi-finales, match de classement et finale.

Chaque firme est appelée à inscrire quinze joueurs avant le coup d'envoi. Et au cours de chaque rencontre, seulement dix joueurs (cinq de départ et cinq remplaçants) devront figurer sur la feuille de match. Une petite innovation : "Nous aurons une période de mercato où les entreprises pourront remplacer trois joueurs figurant sur la liste des quinze. Cela permettra à chaque compagnie de faire jouer un maximum de leurs employés. Nous prévoyons aussi une vidéo des points forts et un condensé de chaque journée. Ceci pour dynamiser et favoriser une ambiance de franche camaraderie durant la compétition", dira Marylou Delmas.

Les inscriptions sont toujours ouvertes. Tous les matches seront officiés par des arbitres professionnels et les organisateurs ont prévu plusieurs prix aussi alléchants les uns que les autres afin de récompenser les premiers de la classe. Les frais d'inscription sont de Rs 40 000 par équipe. Les entreprises qui sont intéressées à y participer peuvent prendre contact avec le centre Le Five au 59190003 ou par email : [email protected]

Il est bon de savoir que Le Five occupe une surface totale de 450 mètres carrés. L'enceinte comprend trois terrains synthétiques dont deux semi-indoor et le troisième en parti exposé pour favoriser l'aération. Le gazon synthétique utilisé répond aux normes de la Fifa et c'est une entreprise spécialisée dans la production de ce type de pelouse qui a procédé à l'installation. La dimension des deux terrains indoor sont de 30m x 15m et la troisième surface est un peu plus grande et peut accueillir des rencontres de 7-a-side.

Outre le football, les frères Nobeebux ont aussi lancé dans la restauration avec la mise en place d'une pizzéria, située dans le complexe même à Terre Rouge. Un espace convivial et chaleureux a été aménagé et "Five Pizza" est ouvert tous les jours (excluant les mardis) pour le déjeuner et le dîner.