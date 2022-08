Maroc: Fête du Trône - Message de félicitations à SM le Roi du Président de l'Union des Comores

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, à l'occasion du 23ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Assoumani adresse, au nom du peuple et du gouvernement comoriens et en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur au Souverain, à l'illustre Famille Royale, aux membres du gouvernement marocain et à l'ensemble du peuple frère du Royaume du Maroc, implorant le Tout-Puissant de perpétuer les bienfaits de la paix, de la sécurité, du progrès et de la prospérité sur ce "grand pays frère".

"Nous émettons également le vœu, pour que soit couronnée de succès la politique ambitieuse mise en œuvre par le Gouvernement marocain, sous Votre leadership éclairé, pour consolider des acquis de développement socioéconomique enregistrés par le Maroc", écrit le président comorien.