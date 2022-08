Sénégal: Diplomate sénégalaise violentée par la police - Dakar hausse le ton

Le ministère des Affaires étrangères a renseigné dans un communiqué que la Chargée d'Affaires de l'Ambassade du Canada à Dakar a été convoquée ce 4 août 2022 au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.

Ce, suite à la descente d'une rare violence de la Police canadienne le 2 août 2022, au domicile d'une diplomate sénégalaise en service à l'Ambassade du Sénégal à Ottawa.

Et au cours de cette opération, "la police canadienne a exercé sur la diplomate une violence physique et morale humiliante, devant témoins, et en présence de ses enfants mineurs. Malgré le rappel du statut de diplomate de la victime et de l'inviolabilité de son domicile, les éléments de la police canadienne l'ont menottée et sauvagement tabassée, au point qu'elle a eu du mal à respirer, ce qui a conduit à son évacuation par ambulance à l'hôpital", explique le ministère des affaires étrangères.

Informé de ces faits qu'il juge inacceptables et injustifiables, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur dit avoir immédiatement convoqué la Chargée d'affaires de l'Ambassade du Canada à Dakar. Ce, "pour dénoncer vigoureusement et condamner fermement cet acte raciste et barbare."

Ledit ministère dit avoir servi une note de protestation aux Autorités canadiennes via l'Ambassade du Canada à Dakar et celle du Sénégal à Ottawa. En sus, le Gouvernement du Sénégal a "exigé qu'une enquête soit diligentée sans délai et que des poursuites soient menées contre les auteurs de cette agression inadmissible, qui constitue une grave atteinte à l'intégrité physique de la personne et à la dignité humaine, mais également une violation flagrante de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques."