Guinée: Lutte contre le terrorisme - Le pays réaffirme sa volonté d'accompagner militairement la junte malienne

Ces deux pays historiquement liés, comptent davantage renforcer leurs relations dans la lutte contre le terrorisme.

C'est en sens que le Président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, lors du conseil de ministres de ce jeudi, 04 août 2022, a annoncé que la Guinée est prête militairement à accompagner le Mali dans la défense et la sauvegarde de son intégrité territoriale.

C'était en présence d'une délégation malienne, composée des ministres des Affaires Été et de la Coopération Internationale, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, des Transports et des Infrastructures ainsi que celui de l'Insdustrie et du Commerce. Cette volonté qu'affiche le Chef de la transition guinéenne, s'explique par le fait que la dernière décennie a fortement été marquée par des crises profondes et des changements multiformes dans l'espace géographique auquel nous appartenons.

Colonel Mamadi Doumbouya a tenu à préciser selon la restitution faite par le ministre Ousmane Gaoual Diallo, porte parole du gouvernement, que l'absence de gouvernances vertueuses, l'inexistence de politiques publiques, les influences étrangères et les effets négatifs de la mondialisation font partie des facteurs qui n'ont pas permis à nos pays de se développer à la hauteur de leurs richesses.

"L'essentiel des ressources de nos pays est utilisé pour faire face aux crises sécuritaires ou à leurs conséquences entrainant nos armées à faire face à des guerres asymétriques qui sont malheureusement coûteuses en vie et en temps. Le plus souvent, l'ennemi est difficilement identifiable. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la convergence de vues entre le peuple Malien et Guinéen pour affronter et relever ensemble nos défis communs. Comme on le dit souvent " seul, on est rapide mais ensemble on va plus loin ". C'est pourquoi je demande à chacun de s'impliquer davantage dans la résolution des problèmes sécuritaires de nos deux pays y compris les problèmes communautaires le long de nos frontières artificielles. La Guinée est aussi prête militairement à aider le Mali dans la défense et la sauvegarde de son intégrité territoriale", a promis Colonel Mamadi Doumbouya.