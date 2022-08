Egypte: Le Président Al-Sissi suit les projets de bonification des terres à Tochka

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi ordonné d'intégrer les efforts des secteurs concernés de l'État pour ajouter de nouvelles terres à la zone agricole bonifiée à Tochka, avec le développement de systèmes d'irrigation et de moyens agricoles qui correspondent à la nature de la région.

Le chef d'Etat a tenu ces propos lors d'une rencontre, ce lundi, avec le président du génie militaire des Forces armées, Hicham El-Sewefy, le directeur général de l'Autorité des projets du Service national, Walid Aboul Magd, le PDG de la Société nationale des terres désertiques, Tawfiq Sami, le PDG de l'Entreprise Nationale Contractante, Karam Salem, et l'adjoint du président du génie militaire pour les projets de Tochka, Mahmoud Fekry.

La réunion a abordé le suivi de l'état d'avancement des projets de bonification de terres dans le sud de la Vallée à Tochka, a déclaré le porte-parole de la Présidence de la République, Bassam Radi.

Et d'ajouter, dans ce cadre, que l'entrevue avait traité les mesures d'exécution des projets de développement de Tochka, et ce de concert avec les différents organes gouvernementaux concernés, y compris les superficies cultivées et celles à bonifier dans la zone.

Les efforts pour fournir les ressources hydriques, l'infrastructure nécessaire pour soutenir ces projets, les travaux industriels et d'ingénierie en cours d'exécution par les organes de l'Etat et le déroulement du travail relatif au développement des routes et des axes menant au sud de la vallée ont également fait l'objet d'examen.