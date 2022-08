Maroc: Les feux de forêt de "Jbal Ammar Teskart" et "Bouidar" complètement circonscrits

Les équipes d'intervention ont réussi, jeudi après-midi, à circonscrire complètement les feux enregistrés au niveau des forêts de "Jbal Ammar Teskart" (commune de Lehri) et de "Bouidar" (commune de Grouchen), apprend-on auprès des autorités locales de la province de Khénifra.

Trois bombardiers Canadair, ayant effectué plus d'une douzaine d'interventions, ont été mobilisés pour circonscrire complètement cet incendie, précise la même source, ajoutant que les interventions sur le terrain se poursuivent toujours jusqu'à l'extinction totale des feux.

La même source relève que le suivi de la situation des incendies a révélé que deux foyers de feu ont repris de plus belle au niveau des forêts de "Jbal Ammar Teskart" et de "Bouidar", malgré la maîtrise des feux auparavant, notant que la reprise de l'incendie est due aux conditions météorologiques exceptionnelles et défavorables que connaît cette région montagneuse, avec une hausse des températures et des vents forts.

Différentes équipes d'intervention ont été à nouveau mobilisées pour venir à bout de cet incendie, avec la participation de plus de 780 éléments des Forces Armées Royales, de la Protection civile, des services des Eaux et forêts, de la Gendarmerie Royale, des Forces auxiliaires et de la Promotion nationale, en plus de volontaires de la population locale.

La superficie globale endommagée par ces incendies avoisine les 300 ha, composés essentiellement de chêne vert, de genévrier et d'herbes sèches, poursuit la même source, précisant qu'aucune perte humaine n'est à déplorer.