Madagascar/Seychelles: CAN / Beach Soccer 2022 - Madagascar - Seychelles demain à Mahajanga

Les Barea beach soccer recevront demain sur la plage du village touristique, les Pirates seychellois. Le ticket pour la CAN au Mozambique est à la clé des hommes de Solofo Ramarolahy.

Les Malgaches sont à une marche de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Victorieux lors de la joute aller aux Seychelles par 5 buts à 2, les Barea jouent gros cet après-midi pour conforter cette avance. Une victoire même sur la petite marge permettrait à la sélection malgache de valider son ticket pour la phase finale de la CAN programmée du 21 au 30 octobre 2022, au Mozambique.

Les Barea sont en préparation intensive dans la Cité des fleurs depuis plus d'une semaine. Et pour mettre toutes les chances du côté des Barea, le coach Solofo Ramarolahy a fait appel à deux joueurs expérimentés pour renforcer l'ossature de l'équipe. Il s'agit du gardien de but, Jacques Raharison et du milieu de terrain, Tokindrainy Randriamampandry.

Ces deux joueurs ne sont pas des novices et le sélectionneur les a choisis du fait qu'ils ont joué avec l'équipe lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 2015 aux Seychelles et de la Coupe du Monde au Portugal. Les deux champions d'Afrique feront alors leur retour au sein du groupe pour en premier lieu remporter le ticket pour la phase finale et pourquoi pas rééditer l'exploit d'il y a sept ans. Les Pirates seychellois ont débarqué, jeudi soir, à Madagascar. Sitôt arrivés, les Seychellois ont pris l'avion en direction de Mahajanga où se disputera le match retour de ce derby de l'Océan Indien.

Lors de la visite de l'équipe des Barea Beach Soccer au ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto à son bureau à Ambohijatovo, l'ensemble de l'équipe a promis la qualification pour la CAN au Mozambique.