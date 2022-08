Madagascar: Tarif Optima Business - Application progressive jusqu'en janvier 2023

Les industries sont les seuls clients de la Jirama touchés par la hausse des tarifs indiqués dans l'Optima Business, selon les dirigeants de la société d'Etat. Suite à un commun accord avec le secteur privé, cette hausse sera échelonnée en trois temps.

Les détails de la nouvelle tarification pour les industries font déjà l'objet d'une campagne de communication et d'information menée par la Jirama. Hier, une conférence de presse s'est tenue au siège de la société à Ambohijatovo, durant laquelle, le CEO Rivo Radanielina et le DG adjoint Marketing Yves Andrianoavy ont soutenu l'importance capitale de l'application de l'Optima Business. En effet, cela fait plusieurs années, que les grandes entreprises réclament un service de fourniture d'électricité fiable, même si cela devrait engendrer une hausse des factures. Selon les représentants du secteur privé, les préjudices causés par les coupures répétitives sont énormes. Du côté de la Jirama, l'Optima Business lancé pour les clients non résidentiels s'inscrit dans le cadre de son redressement.

" Ce plan de redressement comprend deux volets. Le premier consiste à réduire les charges liées à l'utilisation des carburants en basculant dans l'exploitation des énergies renouvelables comme c'est le cas à Antsiranana, dans la Sava, etc. ou encore la mise en service du groupe G4 à Andekaleka qui fournira 120 MW d'ici la fin de l'année. Le second concerne l'Optimisation tarifaire qui est également une partie intégrante de ce plan de redressement. Une mesure qui a commencé en 2021 pour les tarifs résidentiels et qui va se poursuivre avec ceux à but commercial.

Sa mise en oeuvre relève de plusieurs mois d'échanges et de négociations avec le patronat comme le GFEM (Groupe des femmes entrepreneures de Madagascar), la FHORM (Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar), le FIVMPAMA (Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy), le GEFPM (Groupement des entreprises franches et partenaires), le GEM (Groupement des entreprises de Madagascar), le SIM (Syndicat des industries de Madagascar), le SEBTP (Syndicat des entreprises du BTP), etc. ", a indiqué Rivo Radanielina, lors de sa rencontre avec les médias.

Echelonnement. D'après le tableau présentant la nouvelle tarification Optima Business, la Jirama a réduit à la baisse les primes fixes dans les factures. Cependant, elle a défini une multitude de catégories de clients qui auront chacune leur tarif, avec des hausses différentes durant les heures de pointe, le jour et la nuit. Alors que la Jirama annonce que ses coûts de production du KWh dépassent en moyenne les 1000Ar actuellement. Dans la nouvelle tarification, seuls les prix de l'énergie de certaines catégories de clients industriels atteignent ce chiffre, avec un tarif plafonné à de 1194Ar/KWh en heure de pointe. Selon la Jirama, l'application intégrale de la nouvelle tarification ne sera effective qu'en janvier 2023.

" Suite aux discussions avec les représentants du secteur privé, il a été convenu d'échelonner ce changement de tarification de l'électricité, pour réduire de 40% les hausses durant les mois de juillet et août ; réduire de 20% les hausses pour les mois de septembre et octobre ; et réduire de 10% les hausses pour les mois de novembre et décembre avant l'application en intégralité en début 2023 ", ont indiqué les dirigeants de la Jirama. Par ailleurs, l'Etat a décidé d'épargner, pour l'instant, les petites et moyennes entreprises comme les salons de coiffure, les vulcas, les épiceries, les gargotes. Certaines d'industries - notamment celles du textile, de la cimenterie, de la sidérurgie et de transformation de produits chimiques - sont également privilégiées. Selon la Jirama, le cas de ces quatre catégories est encore en cours d'examen.