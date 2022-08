Madagascar: Afrobasket U18 - Large victoire de Madagascar face au Bénin

Les Ankoay de Madagascar ont atomisé les Ecureuils du Bénin par 102-41 pour le premier match de l'Afrobasket U18, hier. Une belle entame pour les Malgaches avant de rencontrer les Algériens demain, au Palais des Sports Mahamasina.

Premier match, première victoire ! Les Ankoay ont débuté l'Afrobasket U18 de la plus belle des manières. Devant son public, l'équipe malgache a atomisé les Béninois sur le score éloquent de 102 à 41, hier au Palais des Sports de Mahamasina. Grâce à M'Madi, auteur des 17 points, et une défense de fer, les protégés de Aimé Randria dit Mémé ont maîtrisé leur sujet.

Plus rien ne s'est opposé à eux, après leur premier point marqué par cet expatrié évoluant au Grand Chalon France, dès l'entame du jeu. La bande à Donavan s'est vite détachée en déroulant leur jeu collectif. En dix minutes, ils ont infligé un 28 à 3. Il leur a fallu attendre la 6ème minute pour que les Béninois puissent inscrire leur tout premier point sur un lancer franc de Mora. Ce premier quart-temps fut marqué par des démonstrations de dunk pour les Malgaches et une pluie de fautes pour les visiteurs.

Jamais inquiétés, les Ankoay ont poursuivi sur leur lancée au deuxième quart-temps. Ils n'ont cessé de creuser l'écart en naviguant avec une avance d'environ 30 points à la fin du deuxième quart-temps et ont creusé jusqu'à 50 points pendant le troisième quart-temps. Paralysés par cette large défaite, les Ecureuils n'ont plus été capables de déployer leur activité défensive qui avait été désorganisée après la mi-temps. Ils ont de plus en plus eu mal au fil de la rencontre. David et ses coéquipiers ont pu profiter de cette situation désagréable de leurs adversaires. Ils ont défilé avec 3 points et ont gardé cet avantage jusqu'au quatrième quart-temps, malgré quelques erreurs en défense et la précipitation offensive.

Fête du basketball. Neuf pays s'affronteront pour un titre dans la capitale, pour la catégorie garçons. Logés dans le groupe A, Madagascar affrontera demain l'Algérie à 15h, pour le second match. La compétition ne prendra fin que le 14 août. Toujours dans cette même poule, le Sénégal affrontera l'Algérie. Après ses deux victoires d'affilée, l'Egypte rencontrera le Mali, tandis que le Rwanda affrontera la Guinée ce jour. Chez les hostilités féminines, les Ankoay se trouvent dans le groupe A avec le Mali, l'Algérie et l'Ouganda. Elles entreront en lice ce jour dans la Ville d'eau et joueront face aux Ougandaises.

En effet, huit sélections participent à cette Coupe d'Afrique des nations des moins de 18 ans filles à Antsirabe. Elles sont réparties en deux poules. Madagascar est dans le groupe A avec le Mali, l'Algérie et l'Ouganda. Le groupe B est composé par l'Égypte, l'Angola, la Tanzanie et la Guinée. Pendant ce championnat d'Afrique des moins de 18 ans, les férus du ballon orange sont gâtés. Tous les matchs des Ankoay sont retransmis sur la chaîne de télévision nationale.

La cérémonie officielle s'est déroulée hier, avant le match entre Madagascar et Bénin en présence du président de la FIBA Afrique, et le président de la Fédération malgache de basketball. Rosa Rakotozafy, directeur général des Sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, a fait le discours de l'ouverture officielle de ce sommet continental.