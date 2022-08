Madagascar: Afro basket U18 - Alefa les Ankoay !

La fête du basket qui se déroule depuis avant-hier au Palais des Sports de Mahamasina et à partir d'aujourd'hui à Antsirabe est une véritable éclaircie dans la grisaille de la vie quotidienne malgache.

C'est l'occasion pour nos compatriotes de vibrer pour nos Ankoay qui sont prêts à se donner à fond devant leur public. Ces jeunes basketteurs et basketteuses ont du cœur à revendre et sont particulièrement affûtés. L'entrée en lice des garçons, hier, a enthousiasmé ceux qui étaient présents et on sait que les filles sont prêtes à faire aussi bien que leurs camarades masculins.

Afro basket U18 :alefa les Ankoay !

L'Afrobasket U18 est une compétition continentale qui met aux prises la crème des équipes nationales de jeunes basketteurs. Les joueurs présents sont les futurs grands noms du basketball africains et on est assuré de voir de magnifiques confrontations.

Car ce sont de grands compétiteurs qui sont présents. La première journée s'est déroulée dans une ambiance feutrée à cause d'un public peu nombreux. Mais hier, l'atmosphère était plus survoltée à cause de l'entrée en lice des Ankoay. Nos représentants galvanisés par leurs supporters ont atomisé les Ecureuils béninois sur le score sans appel de 102 à 41. Leur prestation nous montre que l'on peut nourrir de grands espoirs dans cette compétition.

Ils ont multiplié les exploits techniques durant le match. C'est une entame de compétition enthousiasmante, mais il est nécessaire pour nos représentants de rester modestes et concentrés. Les paroles du directeur technique de nos Ankoay ont sonné juste quand il a dit qu'il y a encore des améliorations à apporter dans le jeu. Les autres adversaires de leur poule savent à quoi s'en tenir et ils vont être sur leur garde.

À Antsirabe, nos filles vont faire leur premier match cet après-midi contre l'Ouganda. Elles joueront dans le très beau stade couvert Vatofotsy. Elles attendent les encouragements de leurs supporters qui viendront certainement nombreux. Les conditions sont réunies pour que le public malgache vienne en masse. Il est à noter que le prix des billets est modique : 5 000 ariary. Alefa les Ankoay !