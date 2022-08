Ile Maurice: Jeux du Commonwealth l Boxe - Richarno Colin face Abdul Wahid Omar pour une place en finale

Le pugiliste mauricien Richarno Colin disputera sa deuxième demi-finale aux Jeux du Commonwealth ce samedi 6 août au National Exhibition Centre à Birmingham.

L'objectif du boxeur est de faire mieux qu'en 2010. Cette année-là à New Dehli, il s'était contenté du bronze. Pour passer ce cap supplémentaire, le boxeur de 35 ans devra battre le Ghanéen Abdul Wahid Omar. Cette demi-finale est programmée ce samedi à 19h15.

Le directeur technique national, Roberto Ibanez Chavez, est confiant. "En éliminant l'Anglais Joseph Tyers, Richarno Colin a fait le plus difficile. Donc à ce stade tout est possible", déclare-t-il. Bruno Julie, médaillé de bronze aux Jeux olympiques 2008, affiche le même optimisme : "Richarno Colin est aujourd'hui fin prêt pour gagner cette compétition. Physiquement, techniquement, tactiquement et mentalement, il a la maturité nécessaire pour aller jusqu'à l'or."

Roberto Ibanez Chavez connaît bien Abdul Wahid Omar pour l'avoir accompagné aux Championnats du monde des Jeunes en 2010 alors qu'il était à la tête du staff technique ghanéen. "Nous travaillons en équipe pour trouver la meilleure stratégie pour que Richarno Colin puisse battre le Ghanéen", nous disait le technicien cubain, jeudi dernier. Ce dernier estime : "Richarno Colin devra faire preuve de la même intelligence qu'en quart de finale contre l'Anglais, Joseph Tyers. Il doit aller étape par étape et pouvoir imposer sa boxe round par round."

Agé de 28 ans, Abdul Wahid Omar compte plusieurs compétitions au niveau international. Il a représenté le Ghana aux Jeux olympiques de 2016. En lice dans la catégorie des 56 kg, il avait perdu contre l'Argentin Alberto Melian (ARG) au premier tour. Il compte, également, une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth 2014. A Glasgow, il était sur le podium des 52 kg. Il avait gagné deux combats avant de perdre contre le Pakistanais Muhammad Waseem en demi-finales. Egalement présent à Gold Coast, il avait perdu contre l'Australien Harry Garside au premier tour des 60 kg. L'Australien avait, par la suite, remporté l'or. Le Ghanéen a participé aux Jeux d'Afrique 2019 au Maroc chez les 63 kg mais avait été éliminé au premier tour par le Namibien Junias Jonas.

Seul boxeur mauricien encore en lice à Birmingham, Richarno Colin est déterminé à aller au bout de sa mission. "J'ai été préparé pour cela", soutient-il. Au cours de ses deux premiers combats, Richarno Colin s'est montré nettement supérieur à Tom Frame et Colin Lewis. "Il a boxé sans complexe", commente Bruno Julie. Face à l'Anglais Joseph Tyers et son public, Richarno Colin n'a pas tremblé. "Il a fait ce qu'on attendait de lui", commente le DTN. Les boxeurs en lice pour la première demi-finale sont l'Ecossais Reese Lynch et le Canadien Wyatt Sandford. Leur combat est prévu à 19 heures.