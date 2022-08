Ile Maurice: Bureau du passeport - Boodhram nommé directeur général de l'immigration

La nouvelle Immigration Act 2022 confère de nouveaux pouvoirs au responsable du Passport and Immigration Office (PIO). Sous l'article 2 de l'interprétation d'un Immigration Officer, un directeur général de l'immigration a été nommé. Narendrakumar Boodhram, le surintendant de police qui avait pour titre Passport and Immigration Officer, a été nommé à ce poste le 27 juillet par le Prime Minister's Office.

Ayant 32 ans de service dans la force policière, Narendrakumar Boodhram est à la tête du PIO depuis cinq ans. Il est détenteur d'un BSc (Hons) Law and Management de la London School of Economics and Political Science et un Masters en Security and Risk Management de l'université de Leicester.

Il a été promu en octobre 2021 au rang de surintendant de police (SP).

Narendrakumar Boodhram a rejoint la force policière en 1990. Le nouveau SP a servi à la Special Mobile Force, à la Police Helicopter Squadron en tant que pilote et à travers les divisions de l'île. Il avait été assigné comme SP en 2015 avec 23 autres officiers mais n'avait pas été confirmé par l'ex-commissaire de police Mario Nobin alors que les promotions des autres policiers avaient été confirmées.

Le chef du PIO avait notamment fourni une déclaration sur le rôle allégué de Mario Nobin dans la remise d'un passeport à Mike Brasse, un trafiquant de drogue, en 2016. Ce dernier avait été arrêté à la suite de la saisie de 42 kilos d'héroïne à l'île soeur, en novembre 2016. L'excommissaire de police fait, quant à lui, face à une accusation provisoire de "using office for gratification" en vertu de l'article 7 (i) de la Prevention of Corruption Act.