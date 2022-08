Tunisie: Festival du poisson à la Goulette - De plus en plus prisé

Pour cette année, la fête se déroulera du 10 au 12 août avec un programme alléchant pour toutes les familles. Plus de 80 restaurants accueilleront, les visiteurs à l'emblématique avenue Roosevelt.

Le festival du poisson à La Goulette draine de plus en plus de visiteurs tunisiens et étrangers. Ambiance festive et joyeuse, animation culturelle, chant, carnaval, majorettes, tout y est. Sans bien sûr oublier le plat de poisson grillé servi à des prix à la portée de toutes les bourses. Pour cette année, la fête se déroulera du 10 au 12 août avec un programme alléchant pour toutes les familles. Plus de 80 restaurants accueilleront les visiteurs à l'emblématique avenue Roosevelt à La Goulette.

Le programme du festival a été dévoilé par Moncef Chaouech, directeur du festival, lors d'une conférence de presse tenue hier au siège de la municipalité de La Goulette.

" La circulation sera interdite à tout véhicule à l'avenue Roosevelt et on table sur la visite de milliers de visiteurs de plusieurs nationalités ", a-t-il annoncé.

Le Carnaval Paparoni et le défilé des majorettes de Ksar Hlel donneront le ton à partir de 19h00, mercredi 10 août.

Quant à l'ouverture officielle du festival, elle sera assurée par un spectacle soufi "Hadhra Takhmira" sous la direction de Mourad Bacha, suivi d'un autre spectacle qui a toujours drainé la grande foule, celui de la Nouba à l'espace culturel méditerranéen El Karaka.

Pour le deuxième jour, rien de mieux qu'un spectacle musical en plein air qui sera assuré par le musicien Sofien Safta à la place de la Victoire.

Pour ce qui est de la journée de clôture, les organisateurs ont programmé un spectacle de danse et de chant dédié aux jeunes à l'espace El Karaka. Avec la première édition du festival "les brises de la Méditerranée" lancée cette année par l'acteur Slah Msadek, le festival du poisson et le festival international méditerranéen, La Goulette vibre au rythme des fêtes estivales durant le mois d'août, au grand bonheur des Tunisiens de confession juive et chrétienne résidant à l'étranger et qui sont toujours attachés viscéralement à ce pays.