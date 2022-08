Congo-Brazzaville: Le CHU de Brazzaville congratule des agents des services cliniques

La direction générale du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville a congratulé les personnels des services d'ophtalmologie, de réanimation, du secrétariat et archives dans le cadre de la première édition de l'émulation des services cliniques et médico-techniques.

L'initiative du directeur général du CHU, le Pr Alexis Thierry Raoul Gombet, vise à promouvoir l'excellence et le travail bien fait. Conformément aux articles 44, 45 et 46 de la convention collective du CHU de Brazzaville, 19 agents ont été promus en 2022. A cet effet, des récompenses ont été remises aux personnels des services distingués. C'est le cas des docteurs Niengo Ontsouka Gilles, médecin spécialiste et Kouka Tsiona Igor des urgences.

Pour le service de l'ophtalmologie, les agents ont reçu des diplômes d'honneur. Le Dr Pépin Williams Atipo-Tsiba a été primé meilleur chef de service du CHU, recevant ainsi une enveloppe de 1,5 million FCFA des mains du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki.

" Sur les six derniers mois qui viennent de s'écouler, nous avons essayé à partir de trois critères de pouvoir établir le meilleur service du CHU. Les critères sont la ponctualité et l'assiduité au travail, l'accueil et l'amélioration de l'offre des soins, l'implication personnelle dans l'entretien des locaux et de l'hygiène ", a expliqué le directeur général du CHU.

" On a trop tendance à ne souvent voir que le mauvais côté des choses, ne relever que des difficultés qui sont dues parfois aux comportements de certains d'entre nous, et d'ignorer les efforts qui sont faits par-ci, par-là ", a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a déclaré que " la République avait perdu depuis un certain temps l'idée de créer l'émulation dans les services. Et c'est ainsi que nous allons promouvoir l'excellence... Par cette pratique, le CHU va redorer son blason... Que cette cérémonie fasse école pour les autres formations sanitaires. Aujourd'hui nous avons primé les meilleurs ".