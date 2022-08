Congo-Brazzaville: Secteur privé - La FEC déjà un demi-siècle

A 50 ans d'existence, le premier patronat national de la République démocratique du Congo espère élargir davantage son rôle et ses missions. Le chemin parcouru n'a pas été facile pour cette association professionnelle qui continue à parler au nom du secteur privé. En effet, la FEC a perdu 75 % de ses membres estimés à plus de 10 000 avant les pillages qui ont dévasté l'économie RD-congolaise dans la fin des années 1990.

Depuis sa création en juillet 1972, l'ex-Association nationale des entreprises du Zaïre (Aneza) occupe une place centrale dans la vie économique du pays, tant pour le nombre et la notoriété de ses membres sans distinction de nationalités que pour son influence auprès des institutions publiques. Rebaptisée " FEC", entendez Fédération des entreprises du Congo, elle a continué à jouer un rôle majeur dans la politique économique des dernières décennies.

Cinquante ans après, la FEC est une association accomplie : organisation patronale, chambre de commerce, incubateur et lieu de formation. En tant que think-tank, elle porte haut et loin la voix des entrepreneurs dans le débat public. Pour les prochaines années, la FEC dispose d'une feuille de route bien élaborée. Au-delà de son engagement auprès des entreprises privées face à toutes les formes de tracasseries ou de pressions, elle entend rester le lieu d'accueil pour les nouveaux investisseurs dans le cadre de ses missions d'inciter, d'inspirer, d'accompagner, de conseiller, de plaider et de défendre.

Face à tant d'enjeux et défis dans tous les domaines de la vie économique, la FEC entend à la fois consolider sa place de première association professionnelle privée en attirant plus de membres dans tous les secteurs, mais également élargir son rôle et ses missions. Pour la RDC de demain, il est important de se recentrer sur les vrais défis de l'économie RD-congolaise. Il s'agit de drainer l'investissement public et privé vers le secteur privé local, les infrastructures collectives économiques et la formation des jeunes.

En outre, il y a " Renaissance ", un projet qui vise à conduire une transformation en profondeur de la FEC aussi bien dans sa gouvernance que dans son organisation. A terme, l'objectif est de conforter sa position comme partenaire de premier plan dans la mise en œuvre opérationnelle de l'agenda national de développement. Enfin, la FEC est et restera une fédération ouverte à toutes les catégories d'entrepreneurs.