Congo-Brazzaville: Handball - Les joueuses et dirigeants de la DGSP décorés

La Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) a clôturé sa saison sportive 2021-2022 par une cérémonie marquée par le port des insignes de décoration dans l'ordre de mérite sportif congolais de ses handballeuses.

La cérémonie s'inscrivait dans le but de consolider les liens de rapprochement, de dialogue et de collaboration entre les dirigeants et les athlètes. Elle a aussi permis de tirer le bilan de la saison sportive 2021-2022 et de dégager pour la saison à venir des perspectives qui vont guider la vision du club. Cette saison a été marquée par la victoire de la section handball au Championnat départemental de Brazzaville, à la Coupe de la ville de Brazzaville puis la récente victoire au Championnat national.

Sur le plan international, la DGSP a remporté la 6e édition du Championnat du sport de travail qui s'est tenue cette année à Alger (Algérie). Elle est aussi vice -championne d'Afrique de la 38e édition des Championnats d'Afrique des vainqueurs de coupes organisée au Niger. " A dire vrai, l'équipe seniors dames de la section handball du club multidisciplinaire DGSP n'a pas attendu beaucoup d'années. Cinq ans seulement ont suffi pour se hisser au firmament du handball congolais version féminine. Ce glorieux sacre du championnat national veut traduire le fruit de l'effort et du travail dans la discipline, l'abnégation et l'amour pour la pratique du handball... Ayant glané toutes ces victoires au plan national et continental , tout le mérite est pour nous de porter aujourd'hui les insignes qui nous seront décernés ", a expliqué François Elion Ndouniama, le secrétaire général du club.

Cette année devrait être, selon lui, capitalisée au cours de la prochaine saison. Il a invité les acteurs à la consolidation des résultats dans la rigueur et la discipline. Dans les autres sections, les juniors hommes ont remporté la 6e édition des Championnats d'Afrique de la zone 4 et vice-champions de Brazzaville. Les seniors dames sont vice-championnes de la 7e édition des Championnats de la zone 4 et championnes de Brazzaville. Les seniors hommes se sont classés 4e aux Championnats de la zone 4 et vice-champions de Brazzaville. Les cadets ont occupé la 3e place aux Championnats de Brazzaville. Toutes ces équipes préparent les championnats nationaux qui se disputeront courant août.

La boxe a dominé la Coupe de la ville avec six médailles d'or et vainqueurs des Championnats de Brazzaville avec sept médailles d'or. Les judokas se sont bien exprimés lors de la compétition de relance du judo avec six médailles dont un en or, deux en argent et trois en bronze. Ils ont gagné deux médailles lors de la Coupe de la République (une en argent et une en bronze), avant de gagner seize médailles aux Championnats de Brazzaville (six or, un argent et neuf bronze). Le karaté a remporté trois médailles d'or aux Championnats de la sous- ligue Ouenzé-Talangaï et une médaille d'or aux Championnats de Brazzaville juniors. La section nzango est qualifiée pour les Championnats nationaux. " La saison 2022-2023 s'offre à nous comme une saison de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes pour que le plan sportif qui sera élaboré soit exécuté avec abnégation. L'apport de chacun est attendu en termes d'investissement technique et sportif ", a-t-il précisé.

Au cours de la cérémonie, les athlètes ont présenté la moisson récoltée lors de la saison à leur président Serge Oboa après la messe d'actions de grâce dite en la paroisse Fatima à Mpila.