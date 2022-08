Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Le Brazzavillois Barthélémy Ngatsono, nouvel entraîneur du DCMP

Nouveau patron du staff technique du Daring Club Motema Pembe (DCMP), l'entraîneur Barthélémy Ngatsono s'assigne le défi de ramener le club vert et blanc de Kinshasa à sa position d'antan sur l'échiquier national.

Le DCMP de Kinshasa a engagé un nouvel entraîneur, le technicien congolais de Brazzaville Barthélémy Ngatsono. Il reprend le tablier rendu par Pathy Lokose qui a conduit le club vert et blanc au sacre de la Coupe du Congo de football. Pathy Lokose a continué le travail d'André-Alain Landeut parti après avoir rendu, lui aussi, le tablier laissé précédemment par le technicien franco-congolais de Brazzaville Isaac Ngata.

Avant de prendre la direction du staff technique des Immaculés de Kinshasa, Barthélémy Ngatsono a dirigé l'Etoile filante du Congo Brazzaville. Ancien milieu défenseur international congolais, ce technicien a aussi été sélectionneur des Diables rouges A' du Congo Brazzaville. Il apporte donc son expérience au DCMP qui disputera la Coupe de la Confédération.

Aussi a-t-il promis de tout donner afin que le club retrouve sa place d'antan au championnat national et faire mieux aux compétitions continentales interclubs, lors de sa présentation par le nouveau manager du DCMP, l'ancien buteur international Roger Lukaku, père des internationaux belges de souche RD-congolaise Romelu et Jordan Lukaku. " Nous savons que ce ne sera pas facile pour nous, mais nous sommes là pour accompagner le projet du président. Depuis Brazzaville, nous avions eu des échos que le DCMP avait mal fini la saison et il est en chantier. Nous savons que les attentes sont énormes, puisque DCMP veut retrouver sa place au championnat national comme aux compétitions africaines. Nous allons nous mettre au travail ", a confié Barthélémy Ngatsono.

Et d'adresser un message directement aux Imaniens : " Je connais vos attentes et je suis de cœur avec vous. Tous, ensemble, nous allons créer une synergie pour que l'équipe reprenne sa place, et ceci est l'affaire de tous, pas de l'entraîneur et des dirigeants seuls. Nous allons tout donner, corps, intelligence, etc. pour que l'équipe retrouve sa place ."