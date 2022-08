Congo-Brazzaville: Vie des partis - " Défi Kongo ", un nouveau-né dans la sphère politique congolaise

La politique fondée par Martorel Diangenda Kututukidi, dont la sortie officielle est prévue pour le 13 août prochain à Kinshasa, fait référence à la vision du bâtisseur des œuvres et de l'Eglise kimbanguiste, Son Eminence Dangienda Kuntima Joseph.

La sphère politique congolaise vient d'enregistrer la naissance d'un nouveau parti politique dénommé " Défi Kongo ". Dans le programme de cette grande journée, a indiqué le secrétaire général de défi Kongo, Jean-Danny Christian Bamba Kitula, il y aura l'intervention, en introduction, du protocole d'État, qui sera suivi des mots du secrétaire général et du Fondateur et président national de ce parti, Martorel Diangenda Kututukidi, ainsi que de la remise des documents officiels et symboliques du parti, qui va clôturer la cérémonie.

Ce parti, fait savoir le secrétaire général Christian Bamba, est officiellement reconnu par l'État congolais et notifié par l'Arrêté ministériel n°0502021 du 11 décembre 2021 du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, publié au Journal officiel de la RDC.

Un parti national

En moins de deux ans d'existence, Défi Kongo a déjà fait du chemin. Cette formation politique est déjà implantée à travers toutes les vingt-six provinces de la République démocratique du Congo (RDC). Le projet politique de cette formation politique repose essentiellement sur trois axes. Il s'agit des institutions de l'État, du potentiel de l'État ainsi que de l'homme " kongolais ". Alors que ses principaux domaines stratégiques d'intervention sont la politique, l'Economie, ainsi que le domaine social et culturel. " Notre projet politique part sur un tableau sombre que nous dressons sur l'évolution démocratique de notre pays ", a-t-il déclaré.

La réconciliation, comme base

Ce parti prêche des principes démocratiques, en privilégiant la réconciliation. " En sa qualité de la voix portée par le peuple, il envisage de mettre en place des institutions fortes, de faire respecter l'indépendance effective de trois pouvoirs traditionnels (exécutif, législatif et judiciaire), de prendre en compte la diversité régionale et ethnique du pays dans le processus de prise des décisions, de faire de l'éducation, la santé et l'emploi une priorité nationale ", explique-t-on au sein de cette formation politique. Et d'insister sur le fait que tout ceci n'est possible que grâce à la réconciliation nationale qui doit se faire entre le peuple avec sa patrie, avec lui-même, avec ses aïeux et avec son destin.

Le parti " Défi Kongo " place donc l'homme kongolais au centre de toutes ses préoccupations car, il est, selon cette formation politique, la première matière première nécessaire pour le développement de la Nation congolaise et l'épanouissement de son peuple. " Il doit subir un traitement équitable pour mieux répondre aux besoins de ses institutions ", se convainc ce parti dont le président-fondateur, Martorel Diangenda Kututukidi, est le fils cadet du premier chef spirituel et représentant légal de l'Eglise kimbanguiste, Son Eminence Joseph Diangenda Kuntima, bâtisseur des œuvres et de l'Eglise kimbanguiste, dont cette formation politique fait référence à la vision.

Selon des sources proches de ce nouveau parti politique, cet événement prévu le week-end prochain suscite un engouement au sein des forces vives de la Nation congolaise. Il est, ici, fait mention d'une forte mobilisation pour soutenir cette vision du bâtisseur de l'Eglise kimbanguiste. On note, dans ce cadre que plus d'une dizaine d'églises d'inspiration kimbanguiste sont prêtes pour prendre part à cette activité politique de haute portée sociale.