Congo-Brazzaville: Super League africaine - Mazembe confirme sa participation

Le club dirigé par Moise Katumbi Chapwe compte prendre part à la nouvelle compétition, plus ambitieuse selon la CAF. Et donc le vainqueur gagnera cinq fois plus que le gagnant de la Ligue des champions d'Afrique.

Le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi a annoncé sur son site officiel sa participation à la première édition de la Super League africaine de football, la nouvelle compétition africaine interclubs. Le club congolais dirigé par l'homme d'affaires et ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga Moise Katumbi Chapwe a donc fait part de son éligibiité afin d'y prendre part. La Confédération africaine de football (CAF) a récemment transmis aux clubs le format et les moyens d'éligibilité pour leur participation à cette nouvelle compétition.

Le 3 juillet, le comité exécutif de la CAF, par le canal de son patron Patrice Motsepe, décidait de lancer la Super Ligue africaine de football. Pour la CAF, cette nouvelle compétition sera très ambitieuse, le vainqueur touchera 11,6 millions de dollars, soit cinq fois plus que le vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique. En tout, 24 clubs prendront part à la Super League et seront répartis en 3 régions, soit 8 équipes par région. La compétition se jouera pendant 10 mois, à partir d'août jusqu'en mai de l'année suivante, pour un total de 197 matchs, avec un maximum de 21 matchs joués par les deux finalistes.

À l'issue de la première étape, les 5 meilleurs classés seront qualifiés à la prochaine étape, plus un meilleur perdant à l'issue de barrages. La dernière étape sera reversée aux éliminatoires régionales de la Coupe de la Confédération. Il y aura donc 24 clubs, 8 par groupement géographique, 3 clubs au maximum par pays, 4 pays au maximum par regroupement (12 au total), avec un objectif de 14 à 18 pays au total. Dans chaque région, sept places (sur 8) ont été attribuées sur la base du classement des clubs de la CAF sur 5 ans.

Les places " Wild Card " (1 par région) sont attribuées en fonction de facteurs tels que la taille du marché des supporteurs de football, le potentiel commercial, la durabilité économique et l'engagement en termes d'investissement. Chaque club doit remplir les conditions de licence définies en trois grands volets, à savoir les installations et infrastructures, la validité financière et investissement et la gouvernance et politique du club.