Congo-Brazzaville: Formation - La première vague des formateurs d'entraîneurs édifiée sur sa mission

La formation des formateurs d'entraîneurs qui s'est clôturée le 5 août a permis à la Fédération congolaise de football (Fécofoot) de disposer désormais des cadres techniques compétents ayant la mission de transmettre les connaissances acquises aux entraîneurs qualifiés hommes de terrain.

Le stage de renforcement des capacités pour l'éducateur d'entraîneurs animé par Mohamed Magassouba, instructeur de la Fédération internationale de football association et de la Confédération africaine de football, a concerné, pendant cinq jours, les quinze participants, lesquels ont été édifiés sur la mission d'un instructeur face à un entraîneur. " C'est aussi une lourde charge à porter car il incombe à vous de transférer ces acquis aux entraîneurs. Ce n'est pas facile d'être un pionnier mais c'est à vous de faire le premier pas. La Fécofoot et sa direction technique seront toujours à votre côté pour l'appui et le soutien nécessaire ", a indiqué Gaston Tsiangana, le directeur technique national.

Par ailleurs, Mohamed Magassouba a encouragé la Fécofoot dans sa vision qui consiste à former les formateurs. Par la formation des instructeurs locaux, a-t-il justifié, le président de la Fécofoot a contribué au développement du football congolais mais naturellement en Afrique. " Ce premier pas, ce jalon que vous avez posé, est extrêmement important dans la formation des formateurs. Vous avez balisé l'avenir parce qu'on ne peut pas avoir du football de haut niveau sans jouer de haut niveau, un joueur de haut niveau sans entraîneurs de haut niveau. On ne peut non plus avoir un entraîneur de haut niveau sans formateur d'entraîneurs de haut niveau. Vous avez formé les instructeurs, je crois que cela va être un tournant décisif pour un nouveau cap pour le développement du football congolais ", a commenté Mohamed Magassouba.

Certains instructeurs qui sont formés aujourd'hui, a-t-il rappelé, seront obligés de porter la tunique d'instructeurs CAF parce qu'ils seront désormais inscrits dans le panel des instructeurs et pourront dispenser des cours à travers l'Afrique." Aujourd'hui je me réjouis du fait que notre fédération dispose désormais des cadres techniques compétents qui vont se mettre à la disposition de la direction technique nationale pour transmettre à leur tour aux entraîneurs, hommes de terrain, les connaissances acquises lors de ce cours. Je vous exhorte à mettre dès à présent ces connaissances en pratique et à cultiver le partage afin de donner à notre football un avenir radieux ", a déclaré Jean Guy Blaise Mayolas.

" Nous disons, ensemble, gagnons avec l'Afrique. Nous vous traduisons, M. le président, notre reconnaissance pour avoir permis la tenue de ce stage de renforcement des capacités pour l'éducateur d'entraîneurs. Nous pouvons dès lors vous rassurez du bon usage que nous ferons des enseignements reçus ", ont rassuré les participants.