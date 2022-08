Congo-Brazzaville: Liberté de la presse - Olpa désapprouve l'interpellation de Junior Ciowa et Joseph Kazadi

L'organisation fait part au vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières des actes commis par les services de sécurité et d'ordre qu'elle considère comme " une atteinte au droit d'informer et d'être informé garanti par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme " et attend de ce membre du gouvernement son intervention personnelle pour que ces actes décriés cessent.

Dans une lettre adressée, le 4 août 2022, au vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) proteste contre l'interpellation, par l'Agence nationale des renseignements (ANR/Mwene-Ditu), de Junior Ciowa, directeur des programmes à la Radio communautaire Butook (RCB), station émettant à Mwene-Ditu (Lomami) ainsi que la détention prolongée au cachot de l'ANR/Kinshasa de Joseph Kazadi, éditeur du journal Leader paraissant à Lubumbashi dans le Haut-Katanga.

Dans cette correspondance, Olpa note que le journaliste Ciowa a été interpellé, le 26 juillet 2022, par l'ANR/Mwene-Ditu, alors qu'il répondait à une invitation du 13 juillet 2022 lui adressée par cette structure pendant qu'il séjournait à Luputa pour un reportage sur le lancement de la première édition du Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle (Tenasosp) destiné aux élèves de la 8e année. " Il a été soumis à un interrogatoire serré par un officier de police judiciaire, qui l'a accusé d'avoir diffusé sur les antennes de la RCB, des informations incitant les parents d'élèves à ne pas payer les frais de participation au Tenasosp ", a expliqué l'ONG. Et de souligner que Junior Ciowa a rejeté cette accusation. Olpa indique, par ailleurs, que peu après l'audition, le journaliste a été placé en détention au cachot de l'ANR/Mwene-Ditu où il a été privé de liberté durant 48 heures puis relaxé, le 28 juillet 2022.

Détention prolongée de Joseph Kazadi

A côté de ces faits, Olpa fait part au vice-Premier ministre de ses vives inquiétudes sur la détention prolongée de l'éditeur du journal Leader paraissant à Lubumbashi, Joseph Kazadi. A en croire cette organisation, ce dernier a été interpellé, le 13 juillet 2022 par les agents de l'ANR/Lubumbashi à l'Hôtel Ouagadougou de Lubumbashi. " C'était au moment où il réalisait une enquête en compagnie du journaliste américain Nicholas Niarchos (The Newyorker) sur les liens existant entre l'exploitation artisanale des mines et l'activisme des miliciens Bakata Katanga ", a fait savoir Olpa. Et d'indiqué que ce professionnel des médias a été transféré à Kinshasa, le 14 juillet 2022, et placé au cachot de l'ANR/Kinshasa jusqu'au moment où cette organisation réagissait. Cette organisation fait, en revanche, savoir que le journaliste américain, Nicolas Niarchos, interpellé au même moment et dans les mêmes conditions, a été curieusement libéré, le 21 juillet 2022, et expulsé du territoire national. " Lors de leurs auditions à Kinshasa, les journalistes ont été interrogés sur leurs contacts avec les groupes armés, notamment les Bakata Katanga ", a expliqué l'Olpa.

Cette organisation relève, par conséquent, à l'attention du vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur que l'ANR, qui un service à la fois sous sa tutelle et celle de la Présidence de la République, ne fait pas sien l'engagement pris par le président de la République, en janvier 2019, peu après son investiture, de mettre fin aux arrestations jadis opérées par cette entité. " Priver un journaliste de liberté pour avoir exercé son travail constitue une atteinte grave à la liberté de la presse garantie par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme dûment ratifiés par la RDC ", a rappelé l'Olpa, qui dit être persuadé que le vice-Premier ministre prendrait hic et nunc des mesures urgentes pour décourager les responsables de l'ANR à travers le pays à continuer de cibler les professionnels de la presse. Dans cette lettre, les membres de l'Olpa prient le vice-Premier ministre de demander aux responsables de l'ANR/Kinshasa de transférer Joseph Kazadi auprès de son juge naturel pour un procès juste et équitable, sinon le remettre en liberté.

Le journaliste Joseph Kazadi enfin libéré

Dans un communiqué publié le même 4 août, l'Olpa a dit prendre acte de la libération du journaliste Joseph Kazadi à Kinshasa, éditeur du journal Leader paraissant à Lubumbashi. Le journaliste, précise cette organisation, a été libéré, le même jour, après vingt et deux jours de détention au cachot de l'ANR/Kinshasa. Tout en prenant acte de cette libération, l'Olpa condamne néanmoins la procédure cavalière ayant conduit à l'incarcération du journaliste. " Ceci constitue une atteinte au droit d'informer et d'être informé garanti par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme ", a fait savoir cette organisation.