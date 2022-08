Congo-Brazzaville: Logistique - L'Acolog veut établir des passerelles de travail avec les pouvoirs publics

La présentation du Réseau Acolog (Association congolaise pour la logistique et la Supply Chain) par Herrel Ngangouo, coordonnateur de Brazzaville et Marius Mavoungou, vice-président national à Luc Missidimbazi, conseiller en charge du numérique et télécommunications du Premier ministre, le 3 août, à la primature a été au centre de leur entretien.

Au cours de cette séance de travail, les responsables de l'Acolog ont présenté au conseiller du Premier ministre le Réseau Acolog présent en République du Congo, au Sénégal, en France et en Côte d'Ivoire. Ce fut aussi pour eux l'occasion d'annoncer à leur interlocuteur l'organisation prochaine du premier Salon International de Pointe-Noire du Transport et de la Logistique (SIPTL) dont le soutien des pouvoirs publics à l'activité est plus que souhaité pour garantir sa réussite.

C'est ainsi que les échanges ont également porté sur la mise en place d'une cellule scientifique logistique axée sur l'état des lieux et les axes de développement pertinents, les interventions de l'Acolog et des partenaires locaux ou internationaux qui sont susceptibles de soutenir l'activité, la mise en place d'un cahier des charges tenant compte de la réalité et des attentes de solutions des différents participants et du Congo. Au menu des échanges figuraient aussi la présentation des objectifs clairs et spécifiques aux attentes du pays, la stimulation de la volonté des politiques et des acteurs du secteur privé par l'approche des propositions des solutions efficaces et adaptées au contexte logistique actuel sans oublier le choix des intervenants de haut niveau pouvant prendre part au salon.

Afin de concrétiser ces échanges fructueux, il a été évoqué au cours de la réunion les conditions et les caractéristiques d'une meilleure collaboration.

Au terme de la réunion, l'Acolog a transmis au conseiller du Premier ministre le plan stratégique de 2022-2025 en prenant rendez-vous dans les tout prochains jours afin de poursuivre les échanges amorcés.