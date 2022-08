Ile Maurice: Grande-Rivière-Nord-Ouest - Pas question de faire le pont

Avant les vacances parlementaires, deux questions posées par le député de l'opposition Patrice Armance ont mis en lumière les vestiges de Grande-Rivière-Nord-Ouest. Nous avons appris que ces vestiges sont en mode "survey" et ne font pas l'objet de projets de rénovation dans l'immédiat. Alors que l'usure du temps n'attend pas.

Canal Dayot situé dans une "zone à haut risque"

L'aqueduc de Canal Dayot fera-t-il l'objet d'une rénovation ? Question parlementaire posée le 26 juillet dernier par le député de l'opposition Patrice Armance. Cette structure se situe dans une "zone à haut risque sujette à l'érosion des sols, aux chutes de pierres et à l'affaissement des pentes", a répondu Avinash Teeluck, ministre des Arts et du patrimoine culturel. Il a indiqué que des fonctionnaires de divers organismes, dont le National Heritage Fund (NHF), les ministères de l'Environnement, des Terres et du logement, la mairie de Port-Louis et du Natural Disaster and Risk Reduction Management Centre ont effectué plusieurs visites sur place pour trouver des solutions aux problèmes d'inondations qui affectent cette région par temps de fortes pluies.

"Mais à l'heure qu'il est, il n'y a pas de projet pour restaurer ou réhabiliter le canal", a déclaré le ministre, qui a ajouté que le Canal Dayot est classé patrimoine national. "Le NHF travaille sur les modalités en vue de recruter un consultant pour une étude structurelle du canal, avant toute restauration ou réhabilitation". Datant du 18e siècle, le Canal Dayot est devenu patrimoine national en 1985. Considéré comme l'un des plus anciens vestiges historiques de Grande-Rivière-Nord-Ouest, il représente tout un pan de l'histoire de la fourniture d'eau dans la capitale et son port. Le député Patrice Armance a tenu à déposer des photos montrant l'état actuel d'abandon de la structure.

La députée l'opposition Joanna Bérenger a alors posé une question supplémentaire, réclamant une "approche holistique" de la préservation du patrimoine dans cette région. Le ministre des Arts et du patrimoine culturel a alors lancé : "No answer", refusant ainsi de répondre à la question. L'aqueduc a été classé patrimoine national en 1985. Il date de la colonisation française. Sa construction a démarré en 1782. Ces arches en pierres taillées portent le nom de l'ingénieur Thomas Dayot, qui était en poste alors que le vicomte de Souillac était le gouverneur. Le Canal Dayot servait à acheminer l'eau de la rivière St-Louis vers Port-Louis.

Ancien pont de GRNO : Pas de rénovation à l'heure actuelle

Une restauration de l'ancien pont de GRNO est-elle à l'ordre du jour? Question parlementaire du député de l'opposition Patrice Armance, le 12 juillet dernier. L'ancien pont de GRNO, qui date des années 1960, est inscrit sur la liste du patrimoine national depuis juin 1989. Il n'est plus utilisé par les véhicules à quatre roues depuis 1985. Comme il est sous la responsabilité de la Road Development Authority, c'est donc à cette instance de décider d'une éventuelle rénovation. Selon le ministre des Arts et du patrimoine culturel : "Étant donné la complexité d'une telle restauration, il faudrait d'abord recruter un consultant pour constater l'état du pont et recommander les travaux nécessaires.". Avant d'ajouter "qu'il n'y a pas de projet prévu pour l'année financière actuelle".

L'absence de plan d'ensemble

Alors que la nouvelle route Sorèze-Coromandel est en construction - avec un pont enjambant GRNO - des questions se posent sur les anciens ponts. Arrmaan Shamachurn de l'association SOS Patrimoine en péril souligne que le plus ancien pont de GRNO - dont il ne reste qu'une partie - n'est pas classé patrimoine national. C'est une structure plus récente, ornée d'une arche en fer forgé distinctive qui est reconnu comme patrimoine national.

"Nous avons déjà demandé au ministère des Arts et du patrimoine culturel de faire un inventaire des anciens ponts de Maurice. Comme toujours, pas de réponse", dit-il. "Il y a sept sites historiques dans cette région". dont le Vagrant Depot, ancienne prison pour travailleurs engagés "vagabonds", qui est sous la responsabilité de l'Aapravasi Ghat Trust Fund. Il y l'ancien Borstal. "Un Budget précédent voulait le transformer en bureaux pour le NHF et la National Art Gallery. Cela ne vaut pas la peine de voter des budgets et de considérer chaque site en isolation."

A l'heure des questions supplémentaires sur une éventuelle rénovation de l'ancien pont de GRNO, le député Patrice Armance a mentionné un courrier de l'association SOS Patrimoine en péril adressé au ministère des Arts et du patrimoine culturel, en date du 17 juillet dernier. Une lettre qui demande un plan d'ensemble pour la restauration de toutes les structures historiques de GRNO, dont le Canal Dayot. Avinash Teeluck a affirmé avoir pris connaissance de cette demande avant de redire que le recrutement d'un consultant est envisagé. "SOS Patrimoine en péril s'est plaint de ne pas avoir eu de réponse", a-t-il souligné. Le ministre a simplement répondu : "Noted".