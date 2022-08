Ile Maurice: Kidnapping allégué à Flacq - Le père de l'adolescente "J'ai reçu des menaces de l'homme qui a enlevé ma fille"

Une habitante de Flacq âgée de 16 ans a refait surface et elle a été interrogée par la brigade des mineurs au poste de police de Flacq. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du "présumé kidnappeur" pour faire une telle chose ? "L'Amour sans lendemain", nous répond le père de l'adolescente, que nous avons joint au téléphone, hier.

Elle aurait été enlevée mardi, par un habitant de Quatre-Cocos de 22 ans. Ce dernier a été arrêté par la police de Belle-Mare, jeudi, et relâché sur parole après son interrogatoire. Il a expliqué qu'il n'est pas l'auteur du "kidnapping" et ne s'est jamais rendu chez l'adolescente. Pour sa part, le père de cette dernière nous confie qu'il n'y a plus de solution pour tirer sa fille de 16 ans de ce piège amoureux. "Depuis plus d'un an, il a connu ma fille alors qu'il faisait le va-et-vient au snack de ma sœur à Flacq. Il s'est amouraché d'elle et a commencé à l'attirer dans son piège. Je ne suis pas d'accord avec cette relation car elle ne tient pas la route. Ma fille est mineure et doit finir ses études. Par ailleurs, le jeune homme ne travaille pas."

Le jeudi 4 août le jeune homme aurait téléphoné au père de la fille pour lui dire de ne pas porter plainte contre lui et aurait proféré des menaces contre sa personne. "Depuis qu'elle est tombée amoureuse, il y a un an, ma fille se rend à peine à l'école régulièrement. Elle délaisse ses études et son comportement a changé dans la maison. Elle se bagarre avec les membres de la famille quand l'un d'entre nous la raisonne. Nous avons fait appel à un psychologue auquel la brigade des mineurs nous a référé pour qu'elle suive un traitement de 21 jours, mais sans succès. Elle est devenue violente car elle est affectée par cette relation. Je ne sais plus à quel saint me vouer pour la sortir de là. Je n'ai plus de solution à ce problème."

Il nous raconte comment les deux ont planifié une fugue. "Le matin, ma fille se trouvait dans le snack de ma sœur et lui filait un coup de main quand a surgi le copain dans le snack. Il avait déjà bu mais ils ont échangé une conversation avant qu'il ne parte. Mais il se trouvait dans le coin. Ma sœur lui a demandé de ne pas créer de scandale et qu'elle ne veut plus le voir devant son snack."

Le père nous confie aussi que sa fille ne s'est pas endormie ce jour-là et qu'elle faisait le va-et-vient entre sa chambre et la salle de bain. "Mon fils m'a confié que ma mère n'était pas à la maison car elle devait revenir de l'hôpital vers les 21 heures quand le jeune homme a enlevé ma fille. Mon épouse dormait entre-temps et moi je n'étais pas à la maison. Elle s'est enfuie vers les 22 heures par la porte de la cuisine et mon fils l'a vue en compagnie du jeune homme monter dans taxi pour se sauver."

Il demande aux associations d'encadrer sa fille et de lui apporter de l'aide afin qu'elle puisse prendre conscience de l'importance des études. "Monn koz ar paran garsonla ek zot dir moi zot kontan ek les zot marié. Je n'ai nullement l'intention d'accéder à cette demande." Nous avons recherché la version du jeune homme et il nie toute implication dans cette affaire de "kidnapping".