Ile Maurice: Hippisme / Barbé Cup - Joorawon complète sa collection classique avec Frosted Gold

Il ne lui manquait qu'une victoire classique dans le Barbé à son palmarès éloquent. En selle sur le favori Frosted Gold, Rye Joorawon a été exact au rendez-vous avec le sang-froid qu'on lui connaît. Dernier à l'entame de la ligne droite finale, il a su tirer le meilleur du gris pour l'emporter et mettre fin à la poisse qui lui collait à la peau dans cette grande affiche.

Dauphin dans le Barbé avec Royal Wulff, l'écurie Gujadhur était, malgré tout, de la fête ce samedi après-midi. Si Thomas Henry était le plus en vue de la 5e course, c'est son compagnon de box Shah Akbar qui s'est signalé par un "pillar to post" sous la conduite de Nishal Teeha. La plus vieille écurie du turf a fait également sienne l'épreuve de clôture avec Chosen Way, soit la 100e victoire de Sunil Bussunt en carrière.

Cartel Boss poursuit, pour sa part, son petit bonhomme de chemin. Aligné pour la deuxième semaine consécutive, la pépite de l'écurie Merven a maintenu sa série d'invincibilité avec sa quatrième victoire cette saison avec toujours la même aisance.

Toujours plus haut et toujours plus fort. Telle semble être la devise de Million Dollar Man (2e course), lui qui a encore mis au supplice ses adversaires alors qu'il montait de catégorie. L'écurie Mahadia a doublé la mise avec le tandem Taka-Supreme Orator dans la septième course.

Peu décisif cette année, Chase Maujean, le titulaire de l'écurie Rameshwar Gujadhur a gratifié le public turfiste d'une des plus belles montes de la journée, quand il a passé en revue le peloton de la troisième épreuve pour s'imposer sur le fil avec Yankee Force.

Finalement, retenons le succès de Midnight Messenger dans l'épreuve d'ouverture, qui permet à l'écurie Nagadoo d'engranger sa deuxième victoire de la saison.