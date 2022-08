Congo-Brazzaville: Fima - La neuvième édition aura lieu en septembre prochain

Le directeur-manager du Festival international des musiques et des arts (Fima), Médard Mbongo, a annoncé la tenue de la neuvième édition de son festival du 2 au 4 septembre à Pointe-Noire.

Chaque année, le Fima draine des milliers de spectateurs, amateurs de musique live et de belles découvertes sonores dans des splendides endroits. Pour cette année, l'organisation a retenu le quartier 418 Makayabou, l'un des quartiers les plus prolifiques de la ville pour la tenue de cette neuvième édition.

Le Fima va transformer ce quartier en un véritable paradis de la musique moderne. Cet endroit sera le théâtre de spectacles mettant en scène de nombreux artistes locaux et étrangers. Une promesse de découvertes musicales dans un cadre enchanteur.

Au programme : la musique live en plein air pour le plus grand bonheur du public, des exclusivités, un esprit de fête et une grande communion avec la famille de la musique du coupé-décalé etc... .

En effet, après une huitième édition qui a eu du répondant auprès du public, le Fima revient en force cette année encore. Le directeur-manager de ce festival a annoncé de nombreux concerts avec plusieurs heures de musique et d'animations non-stop dans un environnement unique.

Le directeur manager du Fima, Médard Mbongo, invite les mélomanes et les néophytes à prendre du bon tempo et du beau temps auprès d'artistes reconnus et en devenir. " En famille ou entre amis, c'est l'occasion idéale de profiter de la musique au cœur d'un des quartiers les plus prolifiques de la ville ", a-t-il dit.

Côté programmation, l'édition 2022 met les petits plats dans les grands en annonçant une affiche de haute volée avec notamment le retour très attendu de Dj Anti-virus sur scène, huit ans après sa dernière participation au Fima.

Notons que pour le bon déroulement du Fima, Médard Mbongo a lancé un appel au sponsoring, aux sociétés de la place et aux autorités du pays, pour financer cet événement culturel qui fait le bonheur non seulement des artistes congolais, mais de l'étranger également.