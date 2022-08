Congo-Brazzaville: Football-Transferts - Le coach Florent Ibenge signe à Al Hilal et veut renforcer l'effectif

Nouveau coach d'Al Hilal au Soudan après un bail d'une saison à la Renaissance sportive de Berkane au Maroc, Florent Ibenge est déjà dans l'optique de renforcer l'effectif de son nouveau club.

Parti de la Renaissance sportive de Berkane au Maroc après une saison, l'entraîneur franco-congolais, Florent Ibenge, ne chôme pas du tout. Il a paraphé un contrat de trois ans avec Al Hilal du Soudan, il y a quelques jours. Après V.Club où il a passé quelques années avec trois sacres au championnat national (2015, 2018 et 2021) et deux finales perdues en Ligue des champions (2014) et en Coupe de la Confédération (2018), Ibenge a réussi à remporter la Coupe de la Confédération avec la RS Berkane et une Coupe du Trône marocain en 2022.

L'ancien sélectionneur des Léopards A (médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des nations en 2015) et des Léopards A' (vainqueur du Championnat d'Afrique des nations en 2016), l'ancien coach adjoint (de Nicolas Anelka) de Shangaï Shenhua en Chine veut se donner les moyens de réussir dans son nouvel club soudanais. Et l'on apprend qu'il est déjà sur le point de signer avec l'attaquant international Glody Lilepo Makabi de V.Club qui fut son poulain lorsqu'il était sur le banc des Dauphins Noirs de Kinshasa. Le deal serait quasi conclu, confirme-t-on.

Il a, par ailleurs, tenté d'amener son autre ancien buteur dans V.Club, Fiston Kalala Mayele, actuel dans Young Africans en Tanzanie et pressenti à Kaizer Chiefs en Afrique du Sud, ainsi que le milieu récupérateur du Raja de Casablanca au Maroc, Fabrice Ngoma Lwamba. Mais ces deux joueurs, indique-t-on, n'iront pas à Khartoum rejoindre leur ancien entraîneur dans V.Club.

Toujours dans l'optique de renforcer son nouveau effectif, Florent Ibenge s'intéresserait au buteur kényan Masoud Juma (26 ans) actuellement joueur de Difaa El Jadida au Maroc, et passé par la Jeunesse sportive de Kabylie en Algérie. Et le club a, pour sa part, déjà engagé le Ghanéen Imoro Ibrahim en provenance d'Asanté Kotoko de Koumasi. Qualifié pour la Ligue des champions d'Afrique, Al Hilal s'active donc sur le marché des transferts avec un budget conséquent de plus de 2 millions de dollars américains, dit-on.