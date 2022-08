Congo-Brazzaville: Musique classique - La chanteuse russe Daria Davidova épate les Brazzavillois

La chanteuse d'opéra russe a donné un concert au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, le 4 août, en présence du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, Gueorguy Tchepik, des corps diplomatiques accrédités au Congo et de bien d'autres personnalités.

Organisé par l'ambassade de la Fédération de Russie, le concert donné par la chanteuse d'opéra russe Daria Davidova a été une fusion, un échange culturel entre le Congo et la Russie. La directrice du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza s'est réjouie de l'honneur que lui a fait l'ambassadeur de la Fédération de Russie en l'associant à ce bel événement culturel. " Au-delà de son talent, Daria Davidova nous transmet également la fibre quintessentielle du patrimoine culturel et artistique russe... Nous découvrirons ce que quelqu'un, quelque part dans le monde, a exprimé à travers la musique... C'est pourquoi ce soir, ici même, si nous ne parlons pas la même langue, même si nous sommes issus de culture différente, même si nos traditions, nos croyances ne sont pas les mêmes, nous nous comprendrons tous, nous serons tous unis dans une même osmose musicale ", a indiqué Bélinda Ayessa dans son mot de bienvenue.

Prenant la parole avant la montée de l'artiste sur scène, l'ambassadeur de la Fédération de Russie a invité le public à partager ensemble un moment agréable de la musique classique et populaire russe et urbaine, mais aussi congolaise. " Je saisis cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan- de-Brazza, Bélinda Ayessa, pour son aimable concours combien important pour l'organisation de notre soirée musicale. Je vous invite donc à déguster la beauté du chant opéra et des chansons populaires qui seront interprétées par la chanteuse russe Daria Davidova que nous avons le plaisir d'accueillir à Brazzaville ", a déclaré le diplomate russe.

Plus d'une heure de spectacle

Pendant plus d'une heure Daria Davidova a épaté les spectateurs par une musique classique bien interprétée en live. Avec les artistes musiciens congolais du groupe de jazz Fredy Mabandza ils ont interprété sept titres parmi lesquels : "Summer time", "Les yeux noirs", "Pourquoi je t'ai connu", "l'Echo de l'amour", "Pour un chemin long", "Kalinka", et "Indépendance cha-cha", chanson de la rumba congolaise, composition de feu Grand Kallé, a bouclé le concert.

A l'issue de ce concert, Daria Davidova a remercié l'ambassade de son pays de lui avoir donné l'opportunité de jouer à Brazzaville, de partager la musique russe et jouer avec les artistes congolais. " Je suis tellement passionnée par la culture congolaise et remercie les musiciens talentueux congolais qui m'ont accompagné. J'ai un rêve de faire le projet qui va réunir l'art académique et l'accompagnement dans le style de la rumba congolaise. Je pense que ce projet n'existe pas encore dans le monde. Je suis également fière de découvrir cette magnifique salle du mémorial avec une belle acoustique, fière de découvrir le Congo. J'irai aussi à Ouesso dans la Sangha ", a signifié l'artiste. Daria Davidova a reconnu qu'outre le plaisir, c'est aussi une grande responsabilité d'être ambassadeur culturelle, en partageant l'art russe, sa musique classique, des romances, des chansons traditionnelles qui y ont été interprétées.

De son côté, la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a apprécié le concert à sa juste valeur et remercié la chanteuse d'avoir effectué le déplacement de Brazzaville. " Ce concert était magnifique. Il s'inscrit aussi dans le cadre de la coopération entre les deux pays Russie- Congo qui date de plusieurs années. Sur le plan culturel, la Maison russe a toujours soutenu et fait jouer des artistes Congolais ", a-t-elle souligné.

Née à Moscou, capitale de la Russie, le 24 juin 1990, Daria Davidova est une chanteuse d'opéra russe pratiquant le genre musical soprano. Elle s'est produite déjà en Russie, en Allemagne, au Japon, en France, en Autruche, en Pologne, au Danemark, en Finlande, en République tchèque, en Italie, au Portugal, aux États-Unis, au Liban, en Slovénie, en Tanzanie. Daria Davidova a gagné le concours " Pages d'or de la musique russe ". Elle a été lauréate au concours international de jeunes chanteurs de romance russe " Romansiada-2008 " et reçu le prix spécial " Miss-Romansiada ".