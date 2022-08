Ile Maurice: Internet - Maurice adoptera la norme WiFi 6E pour une meilleure connexion dans les foyers

Votre connexion internet à la maison est lente ? Le débit est-il instable ? La couverture internet est-elle limitée ? Cela va bientôt changer. L'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) va adopter la norme WiFi6E soit un élargissement de la bande fréquence radio entre 5945-6425 MHz. Ce sont les opérateurs de téléphonie fixe et sans fil qui vont pouvoir adopter cette nouvelle norme.

C'est quoi la WiFi 6E?

On connaît les sigles pour la téléphonie mobile, soit la 3G, la 4G et la 5G. Or, pour les normes WiFi il existe aussi les générations, mais des normes comme 802.11 b, g, n, ac, ax, etc. On appelle ceux-là les normes WiFi 2, WiFi 3, WiFi 4 et WiFi 5. Depuis, ça a évolué et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la sixième génération voire une génération qui s'étend dans la bande de 6 Gigahertz (GHz), d'où l'appellation 6E. Juste pour comprendre que nos boîtiers ou modem WiFi utilisent la bande de fréquence 2.4GHz et 5 GHz.

Concrètement qu'est-ce que ça change ? Plus de fréquence veut dire plus de trafic, plus de débit et aussi plus d'échange sur la Toile. En effet le débit pourrait atteindre 7 Gigaoctets par seconde voire 11 Gigaoctets par seconde, soit davantage plus rapide que les WiFi actuels.

Cela veut dire que les objets connectés, les routeurs, les appareils qui arrivent seront tous compatibles avec la nouvelle norme. Avec la hausse du nombre d'appareils comme les tablettes, la smartTv, les caméras CCTV, la domotique, etc. les Mauriciens pourront profiter davantage de débit à l'intérieur de la maison, car le WiFi, lui, a une zone de couverture intérieure et limitée en extérieur.

Avec l'arrivée des routeurs 5G et aussi des routeurs WiFi 6E, l'autoroute de la téléphonie sera désormais plus rapide et plus accessible en un rien de temps.