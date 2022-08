Sénégal: Accusations de bourrage des urnes à Podor - Plainte et marches contre Yewwi

La coordination départementale de l'Alliance pour la République (APR) de Podor veut que les accusations portées à leur encontre suite à la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar lors des élections législatives cessent.

Dans une déclaration publique, Cheikh Oumar Hann et Cie comptent organiser des marches mais aussi ester en justice contre les accusateurs. "Nous allons organiser des manifestations au Fouta et à Dakar pour montrer notre force mais également porter plainte. Cette situation va cesser", soutient le maire de Ndioum Cheikh Oumar Hann, par ailleurs, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. En effet, les leaders de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi accusent les leaders politiques de l'BBY de bourrage des urnes au Fouta lors des élections.

"Des vaincus qui refusent leur défaite, indiquent que voter Macky au Fouta, c'est de l'ethnicisme et voter ailleurs pour d'autres candidats, c'est du patriotisme. Face à de tels comportements, la seule réponse est le combat permanent en conformité avec nos valeurs. Accuser les responsables de BBY de bourrage des urnes, c'est de la malhonnêteté et du mépris vis-à-vis des populations qui ont fait le choix de voter pour Benno Bokk Yaakaar", déclare ces membres de l'Alliance pour la République (APR) de Podor. Non sans revenir sur le score de BBY. " Sur une population de 450 000 habitants, le département de Podor compte 222 765 électeurs. Il y a eu 106 639 votants dont 105 041 suffrages valablement exprimés. Sur ces suffrages exprimés, la coalition BBY a obtenu 91 653 soit 87,25% ".