Guinée: Retour à l'ordre constitutionnel en Guinée - Le FNDC annonce un autre front contre CNRD, dès le 08 août prochain

En conférence de presse virtuelle, animée cet après-midi, les leaders du Front National pour la Défense de la Constitution ont la fin de leur trêve dès ce soir aux environs de 22h. Cette trêve annoncée le 28 juillet dernier, s'inscrivait dans le cadre favoriser la médiation des émissaires de la CEDEAO envoyés le mois dernier en Guinée.

À les en croire, dès la semaine prochaine, cela après l'entretien avec les dirigeants de la CEDEAO, des " actions décisives et graduelles " seront déployées.

" Dès le lundi, vous verrez des actions de façon graduelle. Du point de vue actions de terrain, sur les places publiques et dans les rues, les préparatifs sont bouclés aux alentours de 85%. On attend que de prendre langue avec la Cedeao ce soir pour lui expliquer la situation. Nous sommes respectueux de l'institution sous-régionale. Et donc, on va leur dire que c'est en son nom qu'on avait suspendu nos activités et que nos engagements avec eux prennent fin ce soir à 22h30. Après cet entretien qu'on aura avec la Cedeao, je puis vous rassurer au nom de la Coordination nationale, que des actions décisives seront déployées de façon graduelle à partir du lundi ", a confié Sékou Koundouno, le chargé à la stratégie et planification du fndc.

A suivre...