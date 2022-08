Maroc: Temps chaud le samedi 06 août

Rabat — Voici les prévisions météorologiques pour la journée de demain samedi 06 août 2022:

- Temps chaud sur l'intérieur de Souss et des provinces Sud, Chiadma, les plaines intérieures et le Sud-Est.

- Formations brumeuses par endroits près des côtes Nord et Centre et sur la rive Méditerranéenne.

- Ondées localement orageuses par endroits sur l'Atlas, le Sud-Est et l'Est des provinces Sud.

- Chasse-poussières sur l'intérieur des provinces Sud.

- Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes Sud et Centre.

- Températures minimales de l'ordre de 15/20°C sur l'Atlas, de 18/22°C sur le Rif occidental et près des côtes, de 25/31°C sur le Sud-Est, l'intérieur du Souss et l'Est des provinces Sud et de 20/26°C ailleurs.

- Températures du jour en légère hausse ou quasi-stationnaires.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre El Jadida et Dakhla, et peu agitée à agitée ailleurs.