Afrique de l'Est: Rapport de l'ONU sur le pays - Denis Mukwege exige des sanctions contre le Rwanda

Dr Dénis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018, a réagi samedi 6 août, au récent rapport des experts des Nations unies attestant que le Rwanda a lancé des attaques sur le sol congolais. Il exige à cet effet des sanctions internationales contre Kigali. C'est avec grand intérêt que le Prix Nobel 2018 a suivi la couverture médiatique du rapport du Groupe d'experts des Nations-Unies sur la RDC du 4 août 2022.

Ce document fait état des preuves solides collectées par les Nations unies entre novembre 2021 et juillet 2022. Il atteste que l'armée rwandaise a lancé des attaques contre l'armée congolaise sur le territoire de la RDC et a apporté son soutien logistique et opérationnel aux rebelles du M23. Pour Denis Mukwege, le gouvernement congolais, les Nations unies, l'Union africaine et les partenaires bilatéraux et régionaux de la RDC doivent tirer les conséquences de ces preuves démontrant la énième guerre d'agression du Rwanda.

Il demande que des sanctions soient prises sans tarder contre le Rwanda, tant sur le plan politique, diplomatique, économique que militaire ; conformément aux résolutions 1807 et 2293 du Conseil de sécurité de l'ONU. Celles-ci sanctionnent les personnes et entités se livrant à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RDC. Dans sa déclaration, le Dr Mukwege soutient que cette grande criminalité, dont le Rwanda est l'un des principaux acteurs avec la complicité de certains citoyens congolais, doit maintenant cesser. Et des solutions existent, affirme-t-il.

Une armée forte

Il exhorte les dirigeants congolais et les partenaires privilégiés de la RDC comme les Nations unies, les Etats-Unis et l'Union européenne à créer des conditions propices pour le développement d'un commerce propre et transparent des ressources dont regorge la RDC. Ces derniers, selon lui, devraient faire respecter les droits humains et les principes de base du droit international par tous les Etats dans la région des Grands lacs africains.

Par ailleurs, le gouvernement congolais doit urgemment reformer le secteur de la sécurité en RDC, seule solution durable à la sécurisation et à la pacification du pays.

Selon Denis Mukwege, la RDC ne peut pas compter éternellement sur l'assistance des Nations unies. Il faut définir rapidement une politique de défense adaptée aux défis du présent et du futur.