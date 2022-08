Soudan: Le pay condamne les attaques des forces d'occupation Israélienne sur la bande de Gaza

Khartoum — Le Soudan a exprimé sa profonde condamnation et dénonciation des attaques menées par les forces d'occupation israélienne sur la bande de Gaza, qui ont fait des centaines de morts et de blessés, y compris des femmes et des enfants, en violation flagrante des résolutions et chartes internationales.

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, le Ministère des Affaires Etrangères a appelé la communauté internationale à jouer son rôle en tenant Israël pleinement responsable des répercussions des attaques aériennes continues sur le peuple Palestinien, et à prendre des mesures pour arrêter l'escalade et protéger les civils, et à déployer davantage d'efforts pour parvenir à des solutions durables au conflit, conformément aux résolutions de la légitimité internationale.

À cet égard, le Soudan a réitéré sa position ferme sur la juste cause Palestinienne et les droits légitimes du peuple Palestinien.