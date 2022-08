Angola: La ministre réaffirme l'engagement de l'Exécutif en faveur de la paix et de la réconciliation

Luanda — La ministre d'État chargée des affaires sociales, Carolina Cerqueira, a réaffirmé, ce dimanche, à Muxima, l'engagement de l'Exécutif angolais pour la paix, le dialogue et la coexistence fraternelle entre les Angolais.

S'adressant à l'ANGOP en marge de la messe de clôture du pèlerinage au sanctuaire de Muxima, Carolina Cerqueira a mentionné la nécessité pour les Angolais de rester unis dans les objectifs de réconciliation nationale, de développement durable et de prospérité familiale.

La gouvernante a indiqué qu'après deux ans d'interrègne du plus grand événement religieux national en raison de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, des milliers de fidèles se sont rassemblés pour, dans un acte de piété populaire, célébrer le chemin de la foi chrétienne.

Selon Carolina Cerqueira, les milliers de fidèles présents ont prié pour des élections libres, justes et transparentes et pour que les gouvernants soient élus pour donner la priorité au bien commun et à l'intérêt national, afin que l'Angola continue d'être une grande nation, respectée au niveau régional et niveau régional.

S'agissant des élections à venir, la ministre a appelé les électeurs à participer massivement et de manière ordonnée, dans un esprit de citoyenneté et de patriotisme, pour honorer la démocratie et garantir la crédibilité du processus.

Elle a souhaité que chacun sache à son niveau s'abstenir d'actes et de paroles qui créent la méfiance et, au contraire, favorisent la tranquillité sociale et spirituelle, à travers des ponts de compréhension et de concorde.