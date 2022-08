Soudan: Sheikh Al-Tayeb Al-Jid tient une réunion de briefing avec les représentants de corps diplomatiques

Khartoum — Le Cheikh Al-Tayeb Al-Jid Wad-Badr a appelé les représentants de corps diplomatiques à soutenir l'initiative du Peuple Soudanais pour l'accord national, qu'il parraine, considérant qu'elle est sur la table pour tous, soulignant que l'initiative a été présentée à tous et qu'elle est compréhensive.

Il a déclaré, lors d'une réunion d'exposé avec les représentants de corps diplomatiques accrédités au Soudan aujourd'hui à sa résidence à Um-Dhawanban, que le Soudan a besoin d'une position forte de tout son peuple et de ses différentes composantes afin de surmonter la phase critique qu'il voit actuellement.

Sheikh Al-Tayeb Al-Jid a souligné que les préparations sont en cours pour une conférence constitutionnelle compréhensive à laquelle toutes les composantes politiques, les leaders d'opinion publique et tous les acteurs de la scène politique sont invités de trouver un terrain commun pour réaliser le désir de compléter la transition démocratique et de former un gouvernement qui complète les structures du pouvoir, menant à des élections libres et équitables au cours desquelles le peuple choisira en qui il a confiance pour diriger le pays et jusqu'à ce que les piliers de la démocratie et de la transformation pacifique du pouvoir soient établis.