Ile Maurice: Doyenne de Maurice - Jeanne, 107 ans, mille vies

Elle s'appelle Jeanne Venkatsami. Âgée de 107 ans, cette mamie, aussi connue comme Matante Suzanne, fait le bonheur de ceux qui l'entourent. Habitante de Port-Louis, Matante Suzanne est la doyenne de l'île Maurice. C'est avec son petit-neveu Fabrice et de l'épouse de ce dernier, Sharone Jolicoeur, qu'elle habite.

Matante Suzanne n'a pas eu une vie facile, raconte Sharone. Née à Curepipe, elle a travaillé comme bonne à tout faire pendant des années pour subvenir aux besoins de son fils avant de s'installer à Port-Louis. "Elle a élevé son unique fils, seule, pendant des années." Cependant, ce dernier trouvera la mort dans un accident à l'âge de 40 ans. Une douleur atroce qui l'a marquée à jamais. "Ce drame l'a complètement bouleversée. Elle en a souvent parlé", se souvient Sharone.

Mais forte de nature, elle continuera à travailler et par la suite prendra soin de Fabrice, qui devient orphelin alors qu'il est encore tout petit. Matante Suzanne élèvera Fabrice comme son propre enfant. "Elle a été une mère et un pilier pour mon époux. C'est pour cela qu'aujourd'hui c'est plus qu'un honneur pour nous de nous occuper d'elle." À son chevet chaque jour, Sharone raconte que même si la vieillesse l'a épuisée et qu'elle est maintenant alitée, la centenaire aime toujours raconter des histoires et mettre de la bonne humeur autour d'elle.

"Elle a le cœur sur la main. Dépi toulétan li ti koumsa. Ver so 90-zan, li ti ankor pé débouté li ti kontan kwi. Li ti kapav fer dité pou tou zanfan dan kartier, Ziska zordi kan donn li enn bout brios li anvi partazé." Amoureuse des plantes et des animaux, Matante Suzanne est ravie de savoir qu'elle est la doyenne de l'île Maurice. Avec joie et amour, elle accompagne tous ceux qui l'entourent, tout en les guidant, avec sagesse.