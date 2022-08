Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 08 aout 2022

Rdc:Usa-Afrique- Antony Blinken attendu à Brazzaville

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a atterri dimanche 7 août 2022 en Afrique du sud, avant de se rendre en République démocratique du Congo et au Rwanda, selon le ministère sud-africain des Affaires étrangères. Cette visite intervient peu après la propre tournée africaine du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov en juillet(Source:africaguinee.com)

Burkina Faso : Journée panafricaine des femmes-Célébrée en différée

Dans le cadre de la relance de ses activités et de la célébration en différé de la Journée panafricaine des femmes célébrée chaque 31 juillet, l'Association des professionnelles africaines de la communication (Apac)-section du Burkina a tenu une conférence le samedi 06 août 2022 à Ouagadougou. Ce autour du thème : « Historique, enjeux et défis d'une organisation professionnelle de femmes dans le secteur des médias et de la communication au Burkina Faso ». (Source : Burkina 24)

Côte d'Ivoire : Politique- Tidiane Thiam de retour à Abidjan ?

L'ex directeur général du Crédit-suisse, Tidiane Thiam a décollé ce lundi pour Abidjan, indique son porte-parole Marc-Arthur Gaulithy, sans toutefois préciser le lieu du départ de l'avion. Selon les premières informations données à la presse par son entourage,« Tidjane Thiam vient de décoller en direction de la Côte d'Ivoire ce lundi 08 août, pour un séjour de quelques jours », indique un communiqué de presse, ajoutant qu'il est prévu à son agenda « des activités de nature familiale et privée », avec en outre, quelques rencontres avec des personnalités.

Côte d'Ivoire : Après son décret de grâce, Gbagbo en conclave avec son staff

Laurent Gbagbo, ex-chef de l'Etat ivoirien, a convoqué d'urgence, ses lieutenants, membres du Conseil stratégique et politique (Csp) du Parti des peuples africains- Côte d'Ivoire (Ppa-CI). C'est ce lundi 8 août 2022, à 10h, à son cabinet de Cocody Attoban. Cette réunion élargie aux autres cadres du parti, dirigeants des hautes instances de la direction du (Ppa-CI). (Source : Sercom Ppa-CI)

Mali : Intégration régionale- Le chemin de fer Conakry - Bamako se consolide

« La Guinée et le Mali n'ont jamais été aussi prêts de parvenir à une intégration économique comme c'est le cas maintenant », a indiqué jeudi dernier le colonel Mamadi Doumbouya, devant des officiels maliens venus à Conakry. Avant d'ajouter : « si le lancement des travaux des rails entre la Guinée et le Mali devrait être le seul bilan de nos deux transitions, on pourra un jour dire et même l'histoire retiendra que ça en valait la peine ». Pour matérialiser cette ambition, les autorités guinéenne et malienne ont entamé des discussions à Conakry qui se sont poursuivis à Bamako ces derniers jours entre des cadres techniques des deux pays. (Source : africaguinee.com)

Guinée : Bras de fer junte- Cedeao- Udrg prend position

Alors qu'un « bras de fer » semble ouvert entre la Cedeao et la junte guinéenne autour de la durée de la transition, Bah Oury appelle à ne pas « tourner le dos » à la communauté internationale. Le leader du parti Udrg estime qu'il est "nécessaire de trouver un accord efficace et constructif" avec l'organisation sous -régionale (Cedeao), des grands chantiers de la transition. (Source : africaguinee.com)