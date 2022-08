Afrique: Arusha, haute et majestueuse, déroule le tapis rouge pour l'Assemblée Générale de la CAF

Tous les chemins mènent vers la ville tanzanienne d'Arusha où l'Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) doit se tenir le mercredi 10 août à l'AICC (Arusha International Convention Center). Située sur les contreforts du mont Meru, la ville d'Arusha est l'une des destinations les plus touristiques au monde avec près d'un million de visiteurs par an et la communauté africaine du football devrait faire partie de ce nombre pour l'année 2022.

A environ 100 km se trouve le majestueux Mont Kilimandjaro - la plus haute montagne d'Afrique et le quatrième sommet du monde - qui a accueilli le plus haut match de football de compétition jamais joué au monde par 30 joueuses en juin 2017.

Très heureux de voir autant de personnes de nationalités différentes, Living Kombe, chauffeur depuis une décennie, a dit toute sa joie de voir sa ville accueillir cette manifestation.

"Je suis si heureux de voir tous ces grands noms du football à Arusha. Nous recevons des visiteurs tout au long de l'année mais celui-ci est particulier. Nous allons voir ici des gens qui prennent de grandes décisions pour le football et pour moi, faire partie de ce moment historique pour la Tanzanie me rend si heureux", a-t-il dit.

"C'est une excellente occasion pour nous de leur montrer aussi à quel point Arusha est belle, je voudrais leur faire découvrir la Tanzanie", a-t-il ajouté.

Abritant deux des plus grands clubs du continent, Simba FC et Yanga, qui participent régulièrement aux compétitions Interclubs de la CAF, la Tanzanie est un grand pays de football.

Pour cette raison, Arusha est un hôte digne de la réunion de cette semaine qui réunira des administrateurs de football de tout le continent.

Le président de la Fédération tanzanienne de football, Wallace Karia, est ravi et déclare que "c'est un moment historique" pour son pays.

"Nous nous y préparons depuis des mois et voir enfin tout ce monde arriver ici à Arusha me donne une grande satisfaction en tant que Tanzanien", a dit le président de l'instance dirigeante du football tanzanien.

52 associations membres de la CAF seront représentées à cette 44e Assemblée générale de la CAF.

Dinnah Patrick Khanya, passionnée de football et entrepreneure, a déclaré à CAFOnline.com que "c'est une grande opportunité pour nous dans le tourisme sportif".

"Le temps ici est magnifique, nous voulons en savoir plus sur le football et c'est une chance de rencontrer ceux qui sont impliqués en particulier dans le développement du football au niveau local", a-t-elle relevé avant d'ajouter "Arusha a déjà accueilli les Jeux des écoles secondaires d'Afrique de l'Est et cela a amené beaucoup de talents en ville. La Communauté de l'Afrique de l'Est a également son siège ici, c'est donc un lieu central non seulement de la région mais aussi du continent".