Congo-Kinshasa: La République - " Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund à nouveau invité "

L'affaire Kabund devant le parquet près la Cour de cassation a retenu l'attention des journaux parus ce matin dans la capitale congolaise. " Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund à nouveau invité ", titre le journal La République à la Une. Dans ses colonnes, ce quotidien fait savoir que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a adressé, depuis samedi dernier, une nouvelle lettre à Jean-Marc Kabund, l'invitant à se présenter en la salle des conférences des présidents au palais du peuple.

Ce tabloïd précise que cet échange tournera autour de l'examen de la requête du procureur général près la Cour de cassation qui sollicite la levée des immunités de l'élu du Mont-Amba. Ce dernier est notamment poursuivi pour outrage au chef de l'Etat, imputations dommageables et injures publiques, suite aux propos tenus lors de sa conférence de presse du lundi 18 juillet dernier, explique La République. D'après la lettre de Christophe Mboso, note ce quotidien, aucun élément avancé par Jean-Marc Kabund ne justifie la surséance qu'il a précédemment sollicitée et, de ce fait, il devrait, d'ores et déjà, préparer ses moyens de défense.

" Sans connaître du contenu ou préjuger du sort de l'instruction entamée à votre charge et dont le Procureur Général près la Cour de Cassation demeure seul maître, aucun élément avancé par vous ne justifie la surséance que vous sollicitez ", a écrit Christophe Mboso à Jean-Marc, dans les colonnes du journal La République.

La Tempête des tropiques reste sur la même voie et rappelle que l'ancien premier président de l'Assemblée nationale est à nouveau invité après avoir boycotté le premier rendez-vous. Il est difficile, pense ce quotidien, de dire s'il s'y soumettra ou non, cette fois-ci.

Ce tabloïd souligne le Bureau de l'Assemblée nationale avait déjà engagé une procédure disciplinaire contre lui, conformément à l'article 102 du règlement, note ce journal. La Tempête des tropiques a annoncé que la deuxième audition de Kabund devant le parquet général près la Cour de cassation est prévue pour ce mardi 9 août.

ECONEWS est d'avis que cette affaire prend des allures d'un jeu de ping-pong entre Christophe Mboso et Jean-Marc Kabund. Pour cet hebdomadaire, l'affaire impliquant le député national Jean-Marc Kabund-a-Kabund et qui lui vaut une suite d'auditions au parquet général près la Cour de cassation connaît ces derniers jours une suite de rebondissements, avec un échange de correspondances au vitriol entre le président de l'Assemblée nationale et le président du parti politique Alliance pour le Changement.

ECONEWS dit constater l'un et l'autre se renvoient la balle sur fond d'arguments juridiques puisés aussi bien dans la Constitution que dans le Règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Et, de toute évidence, révèle ce tabloïd, l'un et l'autre camp n'ont pas la même compréhension des prescrits légaux quant à la levée de l'immunité parlementaire d'un député ou des mécanismes pouvant aboutir à la traduction de ce dernier devant la Cour de cassation.

ECONEWS se pose alors la question de savoir si, lors de sa comparution le 2 août, le député Kabund-a-Kabund était d'ores et déjà dépouillé de ses " immunités " par le bureau de son institution, le mettant de fait devant la justice.

Repris par le journal l'Avenir, Christophe Mbose fait savoir à Jean-Marc Kabund que les députés nationaux ne bénéficient des immunités que pendant les sessions. Malgré tout cela, poursuit ce quotidien l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale a refusé de répondre à la première l'invitation de ses anciens collègues du bureau de l'Assemblée nationale, jugeant étrange que son inculpation soit signifiée à l'Assemblée nationale avant même la fin de ses auditions au parquet près la Cour de cassation.

Et Le Journal est d'avis que cette invitation est la dernière chance que Mboso accorde à Kabund. Dans sa lettre, précise ce quotidien, le président de l'Assemblée nationale a signifié à son invité que "le mandat de comparution du Procureur général près la cour de cassation n'a pas d'effet suspensif quant à la procédure engagée par le bureau de l'Assemblée Nationale". Reste à savoir, note ce tabloïd, si ces explications auront convaincu celui qui promet de chasser Félix Tshisekedi du pouvoir pour qu'il se présente ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale.