Angola: Élections 2022 - Deuxième bilan de la journée

Luanda — Des marches et des temps d'antenne à la radio et à la télévision ont été les principales activités de ce dimanche durant la campagne électorale qui se déroule sur toute l'étendue du territoire nationale.

PHA

Le Parti Humaniste d'Angola (PHA) a défendu, dans son temps d'antenne à la Radio nationale d'Angola (RNA), un alignement de l'administration publique sur les postulats de l'État de droit démocratique et sur les principes du nouvel humanisme, du point de vue organisationnel, et la conduite de ses agents.

P-NJANGO

Le candidat du P-NJANGO à la présidence de la République, Eduardo Chingunji, a conseillé, lors d'un temps d'antenne de son parti à la RNA, à ses concurrents de sensibiliser la population afin que les élections, prévues le 24 août, se déroulent dans une ambiance paisible et festive.

UNITA

Le chef de file de l'UNITA, Adalberto Costa Júnior, a appelé à la nécessité pour les Angolais de s'unir pour un avenir meilleur, semblable aux 20 dernières années, au cours desquelles "tout le monde a fait des efforts pour unir le pays".

L'homme politique a tenu ces propos pendant le temps d'antenne de son parti à la RNA, dans le cadre de la campagne électorale.

FNLA

Le candidat du FNLA à la présidence de la République, Nimi a Simbi, a réaffirmé, dans la ville d'Uíge, la priorité dans le développement de l'agriculture, pour la promotion de l'autosuffisance alimentaire dans le pays.

CASA-CE

La tête de liste de la Convergence ample pour le salut de l'Angola - Coalition électorale (CASA-CE) a demandé "une plus grande célérité" dans le traitement des procédures judiciaires afin que le pays gagne en crédibilité et attire les investissements étrangers capables de relancer l'économie nationale et le développement durable.

Manuel Fernandes a fait cette déclaration durant le temps à la RNA.

APN

La tête de liste de l'Alliance nationale patriotique (APN), Quintino Moreira, a appelé, à Namibe, les Angolais à se présenter aux urnes pour exercer leur droit de vote, lors des élections de cette année.

PRS

Le Parti de rénovation sociale (PRS) compte proposer à l'Assemblée nationale (AN), en cas de victoire aux élections générales du 24 août, l'approbation de la loi sur les autorités traditionnelles.

Dans le temps d'antenne à la RNA, le PRS a défendu que le pouvoir traditionnel préserve le visage de l'identité et de l'origine du peuple, et doit donc être légiféré et réglementé.

MPLA

Le candidat du MPLA à la présidence de la République, João Lourenço, a échangé ce dimanche avec des cyclistes professionnels et amateurs, des jeunes de diverses couches sociales et des fonctionnaires.

João Lourenço, 68 ans, a parcouru 23 kilomètres à vélo, en 50 minutes, dans les rues de la ville de Luanda et, au terme de l'activité, il a exhorté les jeunes à faire du sport pour construire un pays sain.