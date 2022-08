Soudan: Daglo - Mesures prises par le Gouvernement Tchadien pour restaurer les fonds pillés et arrêter les coupables

Al-Geneina — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Mohamed Hamdan Dagalo, a présenté ses condoléances aux familles des martyrs des événements de Bir Saliba et Ardiba, qui ont eu lieu les derniers jours à l'Ouest Darfour, et qui ont causé la perte d'un certain nombre de vies et d'un grand nombre de bétail.

S'adressant aux familles des martyrs à l'unité de Saliba dans la localité de Sirba qu'il a visité aujourd'hui, Daglo les a transmis les condoléances du Président du Conseil de Souveraineté de Transition, Lieutenant-Général Abdel-Fattah Al-Burhan et les membres du Conseil, et les condoléances du Président Mohamed Idriss Deby, Président du Tchad.

Il a affirmé que des mesures sont prises par le Gouvernement Tchadien pour restituer les fonds pillés et arrêter les auteurs.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a salué la patience et la persévérance des familles des victimes, louant leur coopération avec les forces régulières, appelant à la retenue et à la délibération et à ne pas se précipiter et répondre à toute provocation de quelque côté que ce soit, soulignant que le gouvernement est déterminé à ne pas répéter de tels événements et protégera les frontières.

Il a également appelé les citoyens à ne pas protéger les criminels ou les voleurs, soulignant que la sécurité est la responsabilité de tous, et que les citoyens doivent aider les forces régulières à accomplir leurs tâches afin de préserver la sécurité et la paix.