Soudan: Dr. Graham loue le rôle d'Arabsat pour la présentation de civilisation Soudanaise

Khartoum — Le Ministre de la Culture et de l'Information, Dr. Graham Abdel-Gader, a loué les efforts déployés par l'Organisation Arabe des Télécommunications Satellitaires (ARABSAT), soulignant son grand rôle pour l'introduction de la civilisation et de la culture Soudanaises à l'échelle régionale et globale.

C'était déclaré lors de sa rencontre aujourd'hui dans son bureau avec le Directeur Exécutif d'Arabsat, Ingénieur Al-Hamidi bin Manahi Al-Anzi et la délégation qui l'accompagne.

Le Ministre a qualifié le Soudan d'un grand trésor pour sa pluralité ethnique ainsi que ses civilisations anciennes, considérant le contenu Soudanais comme fort et important, soulignant le rôle d'Arabsat dans le reflet du contenu Soudanais.

Il a indiqué que la coopération fructueuse avec Arabsat continuera à s'étendre dans les domaines des médias et de la promotion de la culture Soudanaise et ouvrira des horizons pour que les médias Soudanais s'étendent à l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud et un centre de civilisation et de médias.

Pour sa part, le Directeur Exécutif d'Arabsat, a souligné que le Soudan est la terre des civilisations, considérant que le Soudan a le contenu qui le qualifie pour être à l'avant-garde des pays de la région et un centre régional de diffusion.

Il a appelé à placer un paquet sur la chaîne YouTube d'Arabsat pour refléter le contenu Soudanais, énumérant les opportunités prometteuses pour le Soudan en raison de sa diversité culturelle.

Il a considéré la réunion avec le Ministre de la Culture et de l'Information comme fructueuse et a discuté les moyens de développer la coopération médiatique et de trouver de nouveaux mécanismes.