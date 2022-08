Cote d'Ivoire: Elections sénatoriales et législatives partielles - Ce que le Conseil constitutionnel demande aux électeurs

Dans un communiqué dont nous avons reçu copie, le vendredi 5 août 2022, le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné a fait des précisions relatives à la période des réclamations concernant l'éligibilité des candidats à l'élection partielle du sénateur de la circonscription électorale du Haut-Sassandra et celle des députés à l'Assemblée nationale du 03 septembre 2022.

Au titre de l'élection partielle du sénateur de la région du Haut-Sassandra, le président Conseil constitutionnel, Mamadou Koné a rappelé que, conformément à l'article 140 du Code électoral, " le droit de contester une éligibilité à l'élection des sénateurs appartient à tout électeur dans le délai de trois jours à compter de la date de publication de la candidature par la Commission chargée des élections ".

En conséquence, il a fait savoir que des réclamations sont reçues par le Conseil constitutionnel à compter de la date de production dudit communiqué, c'est-à-dire, du vendredi 05 au mardi 09 août 2022.

En ce qui concerne l'élection partielle des députés à l'Assemblée nationale, il a signalé que conformément à l'article 98 du Code électoral, " le droit de contester une éligibilité à l'élection des députés à l'Assemblée nationale appartient à tout électeur dans le délai de huit jours à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidats par la Commission chargée des élections ".

Par conséquent, il a précisé que des réclamations sont reçues par le Conseil constitutionnel à compter de la date de production dudit communiqué du vendredi 05 au samedi 13 août 2022. Et de mentionner qu'à l'expiration de ce délai, qu'aucune réclamation ne sera reçue.

C'est pourquoi, il a indiqué que des requêtes, accompagnées des pièces justificatives, devront être déposées au Secrétariat général dudit Conseil, sis au 22, Boulevard Carde, à Abidjan-Plateau.

À noter que les élections législatives partielles se tiendront dans 3 Circonscriptions. Il s'agit de la Circonscription électorale 057, Bodokro et N'Guessankro, communes et sous-préfectures, Marabadiassa sous-préfecture ; de la Circonscription électorale 150, Gnamangui, Méagui et Oupoyo, communes et sous-préfectures et de la Circonscription électorale 202, Bobi- Diarabana, commune et sous-préfecture, Séguéla sous-préfecture.