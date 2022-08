Gabon: Okondja - Max Samuel Oboumadjogo offre plusieurs parasols aux commerçantes

Le Membre du Bureau Politique du Parti Démocratique Gabonais (PDG), Max Samuel Oboumadjogo, a offert cette semaine, aux commerçantes qui vendent aux abords des voies publiques dans la ville d'Okondja, dans le département de la Sébé-Brikolo (Sud-est), plusieurs parasols et d'autres mesures d'accompagnement. Cet acte de solidarité, qui fait suite à une demande exprimée par ces dernières, quelques mois plutôt, leur permettra d'exercer sereinement leur activité commerciale.

Après s'être occupé quelques mois plutôt de ces mamans qui tiennent des commerces au marché d'Okondja, lesquelles avaient reçu de Max Samuel Oboumadjogo plusieurs parasols, une aide financière conséquente et le paiement intégral de leurs taxes municipales sur une période d'un an, le tour est revenu à celles exerçant une activité commerciale en bordure de route de recevoir aussi des parasols et d'autres aides multiformes.

Réunies au Centre de lecture et d'animations culturelles (CLAC) en présence du maire de la commune Thierry Chanel Madouma, les femmes bénéficiaires et autres jeunes ont profité de cette occasion pour porter à l'attention de Max Samuel Oboumadjogo d'autres sollicitations. Ce sont plusieurs demandes que ce dernier a dit avoir entendu et pris en compte pour ses actions futures. Le témoignage de l'une des récipiendaires, en la personne d'Isabelle Mpiga, nous édifie quant à la relation qui prévaut entre le MBP du troisiéme siège et ses mamans d'Okondja.

" La dernière fois que le Ministre Oboumadjogo est venu offrir aux femmes du marché municipal des parasols et autres aides, nous les vendeuses externes avions également fait la demande d'être prises en compte. Il nous avait alors fait la promesse de revenir très vite. Une promesse qu'il a aujourd'hui tenue en nous offrant ces parasols qui nous permettrons désormais de vendre à l'abri du soleil. Pour ça, je lui dis un grand merci " fait elle savoir en guise de reconnaissance.