Tunisie: Vacances estivales et activités pour enfants - Privilégier le divertissement et l'apprentissage

Les vacances estivales sont parfois un casse-tête pour les parents qui ne trouvent pas comment occuper leurs enfants pendant leur absence et les longues heures de la journée.

Faute de moyens et faute de temps parfois, plusieurs enfants, qui restent seuls chez eux, peuvent s'ennuyer et passer leur journée devant les écrans, la télé, les tablettes... , ce qui est néfaste pour leur santé mentale et physique. Occuper leurs enfants pendant les vacances scolaires est le souci de plusieurs parents, surtout ceux qui travaillent afin de les aider à mieux profiter de leurs vacances et bien se divertir tout en leur offrant des activités adaptées à leur âge et à leurs capacités mentales.

Pour ce faire, pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour les inscrire dans des clubs et ateliers qui coûtent cher parfois.

Il suffit de leur proposer des activités ludiques, de planifier leur journée suivant un rythme de vie bien équilibré.

Les mamans qui ne travaillent pas peuvent bien s'organiser pour occuper leurs enfants et leur proposer des activités variées afin de meubler leurs journées. " Les vacances, ça se planifie d'avance ", note Leyla, une jeune maman de 45 ans, femme au foyer avec deux enfants inscrits à l'école. Et d'ajouter : " Certes, les vacances estivales sont une occasion pour les enfants pour se reposer et se divertir après une longue année de labeur, de réveil à des heures précises, de révision pour préparer leurs épreuves... .

Mais l'été est aussi une occasion pour eux de bien se divertir et apprendre en même temps. Afin de bien préparer mes enfants à la rentrée, je leur propose des activités ludiques et des jeux éducatifs que nous pratiquons ensemble. On profite de la matinée pour lire. L'après-midi et le soir sont consacrés pour le divertissement, la plage et les sorties nocturnes afin de s'aérer et s'oxygéner la tête.

Mes deux enfants sont inscrits dans un club de basket-ball, mais mes moyens ne me permettent pas de les inscrire dans d'autres centres où ils peuvent pratiquer d'autres activités éducatives; du coup, je m'en charge moi-même pour planifier des activités variées durant toutes les vacances ".

Quant à Olfa, fonctionnaire, avec deux enfants, Yakine et Mohmmed Ali, inscrits respectivement en quatrième et en huitième années de base, elle confie ses enfants pendant la matinée à une maîtresse qui les aide à réviser des matières comme les langues et les mathématiques afin de se rafraîchir la mémoire et de se préparer pour la rentrée scolaire.

"Une fois l'année scolaire achevée, les vacances estivales démarrent, on débarque chez les grands-parents à Sousse, notre ville natale pour se divertir, profiter de la plage, de la famille et des retrouvailles et se reposer. Les enfants profitent de leur journée pour pratiquer des activités sportives avec leurs cousins et cousines... Pendant le reste des vacances, on planifie un programme qui allie l'apprentissage, les cours de soutien scolaire et le divertissement ", précise Olfa.

Et d'ajouter : " On profite également des vacances pour passer plus de temps ensemble, en famille en pratiquant la marche, la nuit, à jouir de la verdure et des heures passées dans le jardin public pour se défouler et se changer les idées.

C'est bien pour l'équilibre des enfants après de longues heures passées en solo durant notre absence ".

Les vacances estivales sont une occasion pour les enfants pour se reposer tout d'abord et se recharger les batteries pour un démarrage au top lors de la rentrée.

Allier des activités ludiques et divertissantes à la fois s'avère nécessaire pour éviter l'ennui et les longues heures passées devant les écrans, les jeux en ligne...