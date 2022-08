Gabon: Grande mission médico-humanitaire à Bakoumba

Le Vénérable Sénateur Pierre Alban Obandji , par ailleurs, Membre du Bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) a fait oeuvre utile, ce 5 août 2022.

En collaboration avec le Samu Social et en marge de son compte rendu parlementaire, il a organisé et participé aux manoeuvres médico-chirurgicales qui ont eu lieu à Bakoumba, chef lieu du département de Lékoko. Il a également, toujours en marge des ses activités politiques, organisé un tournoi de sixte pour la détection des jeunes talents. Plusieurs jeunes ont pris part à cette compétition.

Les populations du département de Lékoko, dont le chef lieu est Bakoumba, ont été gratifiées des soins médico-chirurgicaux. Lesquels soins médico-chirurgicaux sont l'oeuvre du Sénateur Pierre Alban Obandji qui pour beaucoup, est un altruiste. " Notre papa Obandji est un homme généreux , un homme au bon coeur. Il pense à nous. C'est déjà ça, le geste compte vraiment. Nous nous soignons cadeau aujourd'hui. Nous disons merci, grand merci à notre papa Pierre Alban Obandji " témoigne une des jeunes patientes venue se faire soigner gratuitement grâce à la politique médicale du SAMU Social.

A travers ses multiples actions médico-humanitaires dans le Gabon profond et en faveur des plus faibles, le Coordonnateur général du Samu social gabonais, Dr Wenceslas Yaba, a tenu à féliciter le Sénateur pour son humanisme." Le Sénateur Pierre Alban Obandji est enclin à l'aide sociale. Il donne des médicaments aux plus pauvres, aux plus faibles et surtout aux personnes les plus âgées et plus vulnérables. Nous sommes contents d'avoir des personnes qui nous ressemblent. Le Vénérable Pierre Alban Obandji est un homme qui prône l'entraide" lance le Dr Wenceslas Yaba.

A la suite des propos du Coordonnateur général du Samu social gabonais, le Sénateur Pierre Alban Obandji a tenu à rendre hommage aux activités à caractère humanitaire menées par le Samu Social à travers le Gabon. Aussi, a t-il, au nom des populations du département de Lékoko en général et celles de Bakoumba en particulier, remercié toute l'équipe médicale conduite par le Dr Wenceslas Yaba. " Au nom des populations, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites à travers le pays pour soigner les personnes les plus vulnérables" fait savoir le parlementaire.

En marge de ses activités politiques (compte rendu parlementaire), le Sénateur a initié un tournoi de sixte pour la détection des jeunes talents. Plusieurs jeunes ont pris part à cette compétition. Loin de l'oisiveté, la jeunesse a trouvé en ce tournoi qui les a éloigné de certains vices.